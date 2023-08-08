Этот макияж уже устарел: пять ошибок, которые нельзя допускать, и полезные советы. Фото

В 2023 году девушек заставляют расстаться со многими тенденциями, которые были на пике популярности годами. Тренды макияжа плавны и постоянно переплетаются, поэтому если один из продуктов косметики считается устаревшим, но вам он нравится – это не значит, что его нужно выбрасывать.

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Впрочем, пышные приподнятые вверх брови, эффект фарфорового лица и скучные коричневые тени больше не в моде. OBOZREVATEL рассказывает о полезных советах для модного макияжа в 2023 году и какие ошибки нельзя допускать.

Тональная основа "Double Wear" с ее эффектом маски

Свежий, натуральный цвет лица с легкими румянами, родинками или веснушками сейчас на пике популярности. Следует отдохнуть от плотных тональных кремов и перейти на более легкие текстуры. Эффект маски на лице выглядит неряшливо, а кроме этого забивает поры.

"В этом году мы увидим много свежего, легкого макияжа. Я выбираю тонизирующие кремы с SPF-защитой вместо тяжелых матовых тонов. Эти средства направлены не только для украшения цвета лица, но и для ухода за ним", – отмечает визажистка Мэри Филлипс в своем Instagram. Среди ее клиентов известные звезды Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Дженнифер Лопес.

Широкие брови зачесаные вверх

Пышные брови начинают исчезать. Следует отказаться от ламинирования и использования стайлинговых гелей. Кайли Дженер и Бэлла Хадид предпочитают натуральные брови. Стилисты считают это первым шагом к узким бровям как в 90-х.

В тренде аккуратные, гладкие и естественные брови осветленные на несколько тонов. Чтобы добиться этого эффекта, нужно использовать карандаш или гель немного светлее, чем цвет волос.

Бесцветные помады

Многие были убеждены, что нюдовые блески навсегда останутся в моде. Впрочем, в тренде этого года глубокие и темные оттенки. В Instagram известных мастеров сегодня преобладают губы выразительных, насыщенных цветов с блестящим обрамлением.

Если вам до сих пор нравятся натуральные оттенки, то визажисты советуют рисовать их на 1-2 тона темнее. На пике популярности помады баклажанного и бордового цвета в сочетании с "голым" макияжем глаз без теней и туши.

Коричневые тени

Уже несколько лет на глазах девушек коричневые тени. В этом году тенденция сменит вектор в пользу свежих и блестящих теней. С возвращением моды в 90-е и 2000-е годы снова появились тени в цвете стали, серебра и графита.

Холодная цветовая палитра так же универсальна, как теплые коричневые оттенки. Впрочем, нужно быть осторожными с серым цветом и наносить его плавно во избежание эффекта грязного макияжа.

Точные линии и черный цвет

В тренде сегодня размытые линии и малозаметный макияж, в который точно не вписываются черный цвет и линейные стрелки. Чтобы придать яркости, следует использовать тени и карандаши, хорошо растушевывая линии.

Дымчатый взгляд впишется в любой образ. Чтобы создать этот эффект, нужен масляный карандаш и кисточка для растушевки.

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