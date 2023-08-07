Эти пять секретов макияжа творят чудеса: вы будете выглядеть на 10 лет моложе. Фото

От мимических морщин и обвисшей кожи можно избавиться не только с помощью инъекций красоты и хирургического вмешательства. Скрыть возрастные изменения можно используя косметику, которая способна стереть с лица десяток лет.

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Разница между антивозрастным и обычным макияжем в техниках нанесения декоративной косметики. Грамотно подобранные цвета позволят помолодеть. OBOZREVATEL рассказывает, какие средства использовать.

Блестящий праймер

Блестящий праймер поддерживает гладкость и увлажненность, выравнивает тон и рельеф. Кроме этого, маскирует мелкие недостатки, морщинки и поры. Его нужно наносить перед тональным кремом – это обеспечит стойкость макияжа на весь день.

Средства с плотной текстурой забивают кожу, делая заломы более заметными и создавая ощущение маски. Чтобы не допустить такого эффекта, попробуйте праймер со светоотражающими частицами, которые добавят природного сияния.

Румяна

С возрастом здоровый румянец исчезает и цвет лица становится тусклым. В лифтинг макияже лучше наносить румяна на "яблочка" щек, растушевывая и оттягивая их к вискам. Такая техника помогает зрительно подтянуть кожу.

Чтобы придать яркости и свежести, следует использовать румяна натуральных оттенков. Отдайте предпочтение персиковым, бежевым, светло-розовым цветам в одной цветовой гамме с губной помадой. Продукт с кремовой текстурой дает дополнительное увлажнение.

Густые и широкие брови

Тонкие и редкие брови прибавляют возрасту. В зрелом возрасте рост волосяного покрова замедляется. Для укрепления луковиц можно наносить специальное маслона ночь.

Брови должны быть мягкими и не иметь четких и резких линий, которые выглядят неестественно. Не следует использовать в макияже черный цвет. Блондинкам лучше выбирать карандаш или тени для бровей на 1-2 тона темнее основного цвета волос, брюнеткам на оттенок светлее, а рыжим девушкам тон в тон.

Растушеная стрелка

Черные стрелки по контуру глаза считаются антитрендом, особенно они не допустимы в антивозрастном макияже. Кожа на верхнем веке иногда нависает, поэтому графическая линия будет казаться неряшливой. Вместо этого следует рисовать карандашом растушеванную стрелку с помощью теней или карандаша.

Лучше использовать масляный карандаш, который легко ложится и ловко растушевывается. В зрелом возрасте избегайте ярких подводок.

Тени нейтральных оттенков

Яркие тени с шимером не рекомендуется использовать в антивозрастном макияже. Лишние блики привлекают внимание и подчеркивают неровности на зрелой коже.

Вся гамма бежево-коричневого цвета подходит для лифтин= макияжа, а вот серые тени создают ощущение грязного лица. Как и в случае с румянами и стрелками, линии должны идти вверх, вытягивая кожу.

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