Этого никто не ожидал: 5 внезапных трендов из прошлых эпох

Мода в 2026 году резко сменила вектор вдохновения: дизайнеры отошли от привычных 90-х и Y2K и обратились к гораздо более давним историческим периодам. На подиумах все чаще появляются силуэты, фактуры и детали, которые отсылают к эпохам, предшествующим даже ХХ веку.

Как отмечают в Who Whar Wear, коллекции сезона весна/лето и осень/зима 2026 демонстрируют: индустрия активно переосмысливает эстетику прошлого – от барокко до ренессанса. Дизайнеры интегрируют исторические коды в современный гардероб, создавая новую волну ностальгии, которую еще несколько лет назад сложно было представить на массовом уровне.

Первым неожиданным возвращением стали "бурные двадцатые". Chanel и Rabanne сделали ставку на заниженную талию, прямые силуэты и декоративность в стиле флеперок. В коллекциях появились бахрома, блестки, бисер и театральные аксессуары – от сумок-мешочков до длинных перчаток.

Еще глубже во времени дизайнеры обратились к эпохе рококо. Для этого направления характерны пастельные цвета, многослойность и романтические детали – рюши, банты, цветочные вышивки. В коллекциях Dior и Simone Rocha эти элементы трансформировались в современные прозрачные ткани, легкие юбки и декоративные аксессуары, подчеркивающие женственность.

Отдельное направление – готический викторианский стиль, который остается актуальным уже несколько сезонов подряд. Дизайнеры, в частности в Prada и Chloé, активно используют корсеты, шнуровку, кружево и высокие воротники. Образы отсылают к моде XIX века, но адаптированы к современным силуэтам и более темной эстетике.

Барокко также вернулось в фокус благодаря интересу к "пиратской" тематике. В коллекциях Dior, Alexander McQueen и Ann Demeulemeester появились треугольные шляпы, накидки, высокие сапоги и жакеты с военными деталями.

Еще одним неожиданным источником вдохновения стала эпоха ренессанса. Дизайнеры обратились к сложным тканям – бархата, парчи, шелка – а также к характерным деталям вроде объемных рукавов, рюшей и богатой вышивки. В современных интерпретациях эти элементы выглядят сдержаннее, но сохраняют ощущение исторической роскоши.

