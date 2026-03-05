Что такое "корейская куртка", которую этой весной будут носить все: фото стильных образов
Весна наконец-то вытеснила холодную зиму, а это значит, что пришло время обновить гардероб, спрятав на задние полки объемные пуховики и теплые свитера, заменив их на более легкие варианты верхней одежды. Особое внимание модные эксперты советуют обратить на "корейскую куртку", которая будет самым "горячим" трендом сезона.
Этот фасон верхней одежды сочетает в себе минимализм, элегантность и нотки восточного стиля, поэтому легко впишется практически в любой гардероб. Об этом пишет журнал Vogue.
"Корейская куртка" отличается своей структурированностью, линейным кроем, а также высоким и прямым воротничком, что делает ее невероятно изысканной. Другой, не менее важной, особенностью этой верхней одежды являются застежки. В некоторых фасонах используют завязки, вдохновленные восточными техниками пошива вещей, тогда как другие имеют едва заметные пуговицы или кнопки.
Кстати, "корейская куртка" подойдет и для любителей спортивного стиля. Adidas создали трендовую верхнюю одежду, что получила название Tang, как часть коллекции к китайскому Новому году. Куртка сочетает в себе типичные для бренда линии и традиционные восточные мотивы.
В целом мировые дома моды подходят к созданию трендового элемента весеннего гардероба с особой изобретательностью, предлагая аудитории различные цвета и фасоны, так что каждый сможет найти для себя идеальный вариант.
