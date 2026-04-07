Джинсы с эффектной деталью стали главным трендом весны 2026

Джинсы с кристаллами и блестящим декором стали одним из ключевых трендов весны 2026 года. Бренды вернули в моду декорированный деним, сделав его центральным элементом новых коллекций.

Согласно актуальным показам, о которых отмечают в Cosmopolitan, джинсы со стразами и кристаллами снова оказались среди главных вещей сезона. Их активно представили Chanel, Casablanca, Ralph Lauren и другие бренды, которые сделали ставку на сочетание повседневной одежды с эффектными деталями.

Тренд поддержали и знаменитости. Дуа Липа, Ким Кардашьян, Гарри Стайлз и Шанель Тотти появляются в джинсах с блестящим декором, отказываясь от классических моделей в пользу более выразительных вариантов. Такой стиль активно распространяется как в сценических образах, так и в повседневном гардеробе.

Эксперты отмечают, что джинсы со стразами легко адаптируются к разным стилям. В ежедневном образе их сочетают с базовыми футболками, блейзерами и лоферами, что позволяет сбалансировать яркость декора. Для вечерних выходов их комбинируют с черными топами или прозрачными блузками, создавая более смелые образы.

Отдельное внимание стилисты обращают на выбор силуэта. Несмотря на популярность свободных форм, актуальными остаются и классические модели – узкие джинсы, прямой крой и варианты клеш в стиле 70-х. Важным фактором остается правильная посадка, которая определяет общее восприятие образа.

Тренд имеет и ностальгическую подоплеку. Джинсы с кристаллами были популярны в 1990-х и в начале 2000-х годов, когда их носили Destiny's Child, Шер и Бритни Спирс. Сегодня этот стиль возвращается в обновленном виде, адаптированный к современным модным тенденциям.

Дизайнеры также расширили цветовую палитру. Кроме классических синих и голубых оттенков, популярность приобретают черные, серые и даже коричневые модели. Ожидается, что с повышением температуры и приближением летнего сезона такие джинсы станут еще более заметными в повседневных образах.

Ранее OBOZ.UA писал, какие еще джинсы вернулись в моду в 2026 году. После лет увлечения скинни и минимализмом фокус смещается на акценты.

