Эти цвета сделают вас стильной этим летом: 7 идей для маникюра

Обычно лето ассоциируется с более яркими и насыщенными цветами в маникюре. Однако в 2026 году индустрия ногтевого дизайна предлагает отойти от этой традиции.

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Согласно наблюдениям звездных мастеров маникюра, главным трендом этого сезона становится так называемая "громкая роскошь". Если в течение прошлых летних сезонов доминировали нейтральные оттенки в стиле clean girl и едва заметный маникюр, то сейчас, несмотря на сохраняющуюся любовь к здоровому виду ногтей, добавляется больше цвета, шимера и индивидуальности. Как пишет издание Who What Wear, теперь меньше внимания уделяется безупречности, зато акцент смещается на самовыражение. И вот 7 цветов, которые в этом точно помогут.

Арбузный розовый

Этим летом лидируют яркие позитивные оттенки, среди которых выразительные коралловые, прохладные синие и насыщенные розовые. В последней категории наиболее стильно смотрится сочный арбузный цвет. Он достаточно яркий, но не переходит в неоновый. К тому же прекрасно подходит к любому оттенку кожи. Это отличный выбор, когда хочется чего-то игривого, но без лишней кричащести.

Сливочно-желтый

Маникюр в сливочно-желтых тонах остается на пике популярности. Этот цвет считается свежим, привлекательным и удивительно универсальным. Чтобы придать этому оттенку новую жизнь летом 2026 года, рекомендуется сочетать его с французским маникюром или хромированным финишем.

Цвет красного перца чили

Среди смелых и выигрышных летних вариантов особое место занимает яркий красно-оранжевый оттенок. Он выглядит уверенно, подходит к разным типам кожи и традиционно собирает много положительных отзывов как в реальной жизни, так и в социальных сетях.

Лавандово-серый

Появление такого холодного нейтрального оттенка в летнем списке может удивлять, ведь обычно этот сезон ассоциируется с яркими неоновыми цветами. Однако лавандово-серый цвет признан одним из самых элегантных для жаркой погоды. Этот вариант представляет собой утонченную интерпретацию фиолетового, которая дает лишь легкий намек на пигмент, напоминая воду с добавлением фруктового сока.

Молочный хром

Хромированный маникюр бывает разным: от плотного зеркального блеска до полупрозрачных вариантов с летним морским настроением. Специалисты прогнозируют, что этим летом большей популярностью будут пользоваться именно полупрозрачные текстуры. Речь идет об оттенках молочного хрома — это пигмент, сочетающийся с мягким перламутровым финишем, который красиво отражает свет, но не выглядит слишком металлическим. Базовый цвет может быть любым, но розовая глазурь выглядит особенно дорого и подходит к любому летнему наряду — от пляжной одежды до вечерних образов.

Шоколадно-коричневый

Хотя насыщенный шоколадный цвет обычно больше ассоциируется с осенью и зимой, глубокие оттенки неожиданно приобретают популярность и в текущем летнем сезоне. В социальных сетях этот тренд активно поддерживают, поскольку он создает поразительный контраст в сочетании с более яркими летними цветами, металлическими акцентами или игривым нейл-артом. Кроме того, отход от привычных сезонных палитр создает особый стильный эффект. Например, шоколадный цвет можно сочетать с ледяно-синим или нежно-розовым для создания оригинального микса.

Фисташковый зеленый

Нежный фисташково-зеленый цвет всегда выглядит изысканно и подходит практически к любому гардеробу. Будучи одновременно ярким и кремовым, он легко добавляет цветовой акцент образу, не перегружая общий вид. Этот оттенок — прекрасная свежая альтернатива привычной пастельной основе (бледно-розовому, голубому или желтому), а если хочется придать маникюру особую изысканность, можно использовать бархатистое покрытие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой ягодный маникюр является самым модным этим летом.

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