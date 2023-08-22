Эти три оттенки лака молодят руки: главные секреты аnti-age маникюра от профессионалов. Фото
Многие считают, что в 30+ следует рисовать губы темным сливовым цветом и ногти бордовым или винным. Впрочем, эти оттенки безнадежно старят даже руки!
Кроме этого, придают возраста желтые, серые и фиолетовые лаки. OBOZREVATEL рассказывает, какой маникюр выбрать, чтобы руки выглядели молодыми.
- Яркий красный
Красный – это теплый, даже горячий энергичный цвет. Красный спектр скроет вены на руках и бледную кожу. Теплая гамма согреет, смягчает и отвлекает от признаков старения.
Следует отметить, что подготовка к маникюру должна быть тщательной. Покрытие следует сделать идеально ровным, поскольку красный подчеркнет все недостатки.
- Светлый персиковый
Персиковый цвет придает свежести рукам. Мягкие апельсиновые оттенки – отличный выбор для лета. Мастера рекомендуют выбирать тёплые оттенки вместо темных холодных.
Шанель говорила: темный цвет носят до 30 лет, потом только яркий. Кроме этого, следует избегать матовых покрытий и цветочных рисунков.
- Черное глянцевое покрытие
На любых ухоженных руках черный выглядит благородно и изысканно. А главное, визуально подтягивает кожу, добавляет энергию и очень освежает.
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