Эти штаны уже всем надоели: стилисты назвали неожиданный антитренд и дали советы, чем его заменить

Черные штаны – это то, что выбирает большинство. Этот цвет подходит и для офиса, и для прогулок, он шикарен и неподвластен времени, но их носят так часто, что, очевидно, они уже всем надоели.

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Чем заменить? Стилисты сайта Who What Wear разобрались, какие цвета сейчас модны, не вместо черного, а как случайные альтернативы. Предлагаем вам пять трендовых цветов брюк, о которых официально следует знать в 2024 году, потому что стильные люди не перестанут их носить.

Брюки цвета хаки

Этой осенью тенденция цвета хаки будет огромной. Землистый оттенок, этот трендовый цвет хорошо сочетается с другими природными тонами, такими как коричневый и бежевый, но выглядит особенно приподнято, если его носить с насыщенными бордовыми или масляно-желтыми.

Белые брюки

Пара белых брюк – идеальная покупка, чтобы провести вас в переходный период от лета до осени. Стильный черный или темно-синий, чтобы добавить глубины вашему образу, или сочетайте с более ярким оттенком, наслаждаясь оставшимися неделями летнего солнца.

Темно-синие брюки

Дорогой и изысканный цвет, которому всегда должно быть место в вашем гардеробе. Прекрасно сочетается с большой рубашкой для свежей офисной одежды или футболкой свободного кроя и кроссовками для расслабленного образа.

Красные штаны

Тенденция к красному цвету все еще остается сильной, и одним из трендов осени 2024 года является рубиново-красные брюки. Добавьте к ним классическую вязаную спинку или свежую белую футболку для шикарного силуэта, который вам никогда не надоест.

Коричневые брюки

Тенденция к коричневому цвету растет в течение последних месяцев. Хорошо сочетая кремовые и бежевые оттенки, этот шикарный тренд брюк может стать изюминкой осеннего гардероба.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о четырех стильных образах, как и с чем носить белые штаны в конце лета 2024 года.

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