Эти четыре окрашивания будут на пике моды осенью 2023: лучшие идеи для тех, кто хочет сменить имидж. Фото
В сезоне 2023-2024 годов сложные покраски останутся в моде, поэтому девушкам все еще придется проводить в парикмахерских по 5-6 часов. Стилисты рекомендуют этой осенью обратить внимание на плавную растяжку по длине от темных корней до светлых концов.
Речь идет о балаяже, омбре и других видах градиентов. OBOZREVATEL рассказывает о трендовых прическах будущего сезона, которые освежат образ.
- Air Touch
Air touch – это техника мелирования. Отдельные пряди тонируются в цвет, близкий к натуральному, а перед смыванием краску "раздувают" воздухом из фена, чтобы можно было получить легкое прикосновение цвета. Стилисты советуют тщательно выбирать мастера, поскольку освещение шевелюры изрядно вредит, если делать это не правильно.
- Балаяж
Балаяж – разновидность мелирования, предполагающая частичное осветление верхних слоев волос с растяжкой цвета кисточкой. Девушки любят этот вид покраски, потому что остается родной тон на корнях.
Мастера осветляют концы, а краску растягивают по отдельным прядям. По желанию можно сделать резкий либо плавный переход, подобрать естественные или яркие контрасты.
- Омбре
Омбре, как правило, отличается сильным контрастом между более темными корнями и более светлыми концами. Для сравнения, техника балаяж начинается ближе к корням и растворяется в натуральном цвете, придавая общий "мягкий" вид.
Омбре советуют делать девушкам, которые хотят получить более яркий светлый оттенок, но являются обладательницами темной шевелюры.
- Скрытая покраска
Еще один тренд – это скрытая покраска. Мастера тонируют нижний слой волос или отдельные пряди в яркий цвет. Пока вы не распустите волосы или не соберете их в прическу, смену имиджа никто не заметит. Можно делать разные укладки и варьировать образ от официального до эпатажного.
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