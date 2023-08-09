Эти четыре окрашивания будут на пике моды осенью 2023: лучшие идеи для тех, кто хочет сменить имидж. Фото

В сезоне 2023-2024 годов сложные покраски останутся в моде, поэтому девушкам все еще придется проводить в парикмахерских по 5-6 часов. Стилисты рекомендуют этой осенью обратить внимание на плавную растяжку по длине от темных корней до светлых концов.

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Речь идет о балаяже, омбре и других видах градиентов. OBOZREVATEL рассказывает о трендовых прическах будущего сезона, которые освежат образ.

Air Touch

Air touch – это техника мелирования. Отдельные пряди тонируются в цвет, близкий к натуральному, а перед смыванием краску "раздувают" воздухом из фена, чтобы можно было получить легкое прикосновение цвета. Стилисты советуют тщательно выбирать мастера, поскольку освещение шевелюры изрядно вредит, если делать это не правильно.

Балаяж

Балаяж – разновидность мелирования, предполагающая частичное осветление верхних слоев волос с растяжкой цвета кисточкой. Девушки любят этот вид покраски, потому что остается родной тон на корнях.

Мастера осветляют концы, а краску растягивают по отдельным прядям. По желанию можно сделать резкий либо плавный переход, подобрать естественные или яркие контрасты.

Омбре

Омбре, как правило, отличается сильным контрастом между более темными корнями и более светлыми концами. Для сравнения, техника балаяж начинается ближе к корням и растворяется в натуральном цвете, придавая общий "мягкий" вид.

Омбре советуют делать девушкам, которые хотят получить более яркий светлый оттенок, но являются обладательницами темной шевелюры.

Скрытая покраска

Еще один тренд – это скрытая покраска. Мастера тонируют нижний слой волос или отдельные пряди в яркий цвет. Пока вы не распустите волосы или не соберете их в прическу, смену имиджа никто не заметит. Можно делать разные укладки и варьировать образ от официального до эпатажного.

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