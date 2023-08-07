Придадут нужный объем! Три лучших прически для тонких и ломких волос. Фото

Причиной тусклых волос лишенных объема чаще всего является неудачная стрижка. Обладательницы негустой шевелюры жалуются на то, что укладка не держится даже часа после посещения парикмахера.

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Стилисты рекомендуют не отпускать длину, отказаться от прямой челки и стрижек, рассчитанных на густоту. OBOZREVATEL собрал прически, которые придадут пышности жидким и утяжеленным волосам.

Классическое каре, а для смелых – пикси

Если выпадает более 100 волосков в день – необходимо обратиться к трихологу. Обладательницам редких волос следует выбирать стрижки с максимально простым силуэтом. Каре и сенсон считаются выигрышными вариантами. Наиболее удачной будет короткая пикси.

Боб-каре или удлиненное каре

Любые асимметричные стрижки сделают волосы визуально объемнее. В список входит боб-каре и "порванное" удлиненное каре. Эти прически почти не нуждаются в укладке или стайлинговых средствах, если парикмахер создал их правильно.

Освещенные пряди у лица

Для девушек, которые не хотят прощаться с длиной, парикмахеры изобрели другой способ придать волосам объем. Речь идет об осветлении нескольких прядей у лица. В 2023 году покраска в стиле "air-touch" или "балаяж" на пике популярности.

Стилисты делают переход светлого оттенка в темный ярче, что придает прическе фактуры. Впрочем, осветление противопоказано обладательницам сухих или поврежденных волос.

Ранее OBOZREVATEL писал о трех лучших стрижках для женщин 50+. Стилисты изобрели способ придать объему и "оживить" волосы.

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