Эти 7 классических цветов одежды называют антитрендом 2024 года, но все продолжают ими восхищаться. Фото

Изменения в моде затрагивают не только формы одежды и дизайнов, но и цвета, из-за чего многие из них быстро становятся антитрендовыми. Ошибочно считать, что классические пастельные цвета являются чем-то консервативным и устаревшим. Прежде всего, они – основа "тихой роскоши" и Old Money стилей, поэтому точно прошли испытания временем.

С помощью цвета даже самый бюджетный образ может показаться изысканным и дорогим. Поэтому, как пишет Who What Where UK, приведенные ниже 7 оттенков никогда не сочтут актуальными, но всегда называют вневременными.

1. Цвет загара

Оттенки "верблюжьего" или загара подходят к любому телосложению и форме тела, поэтому вещи с этим цветом можно годами носить и знать, что они всегда актуальны.

2. Оливковый

Роскошный оливковый тон имеет дорогой вид в различных тканях, включая лен, атлас, замшу и хлопок.

3. Бледно-желтый

Бледно-желтый оттенок начал свою жизнь как вневременного цвета, будучи сезонным трендом, но все изменилось, и он стал желанным в стильном гардеробе.

4. Темно-синий

Насыщенный темно-синий можно сочетать с любым другим цветом и он всегда будет актуальным.

5. Кремовой

Кремовый цвет, как правило, является основой тихой роскоши. Да, именно кремовый, а не белый.

6. Коричневый

Коричневый, особенно шоколадный, являются не только всегда актуальными оттенками, но и трендовыми несколько последних лет.

7. Бордовый

Раньше бордовый выбирали в основном для обуви и сумок, но сейчас этот насыщенный оттенок красно-фиолетового пополняет ряды бескомпромиссной классики.

Ранее OBOZ.UA писал, какие антитрендовые сумки снова вернулся в моду этим летом. Ретро тенденция на пике своей популярности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!