Эта обувь уже вышла из моды: пять антитрендов на осень и чем их заменить

Осень 2026 года меняет не только гардероб, но и правила выбора обуви. Вместо высоких шпилек, массивных платформ и некоторых привычных силуэтов стилисты предлагают обратить внимание на туфли на невысоких каблуках, лоферы с анималистическими принтами, модели со шнуровкой, замшевые мюли и элегантные сапоги на каблуке kitten heel.

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В издании Who What Wear предложили список из пяти осенних моделей, которые в этом сезоне могут быть менее актуальны, а также назвали обувь, способную их заменить. Однако не стоит сразу выбрасывать любимую пару: тренды цикличны, а личный стиль всегда важнее модных рекомендаций.

Шпильки – балетки на каблуке

Высокие тонкие каблуки постепенно уступают место более низким и устойчивым моделям. Одним из вариантов, который предлагают этой осенью, стали балетки на невысоких каблуках.

Такая обувь сочетает в себе комфорт плоских балеток с более изысканным видом классических туфель. Для осени также советуют обратить внимание на замшевые модели: фактура материала хорошо вписывается в сезонный гардероб.

Лоферы на платформе – анималистический принт

Массивные лоферы на платформе, которые несколько лет назад были одним из заметных обувных трендов, теперь могут быть менее актуальными. Зато в сезоне осень 2026 года внимание привлекают лоферы с принтами в стиле окраса животных.

Речь идет о коровьем, зебровом и леопардовом рисунках. Анималистический принт не обязательно должен быть ярким: достаточно небольшой детали, чтобы разнообразить базовый осенний гардероб.

Туфли с круглым носком – модели со шнуровкой

Вместо туфель с явно округлым носком более актуальными будут модели с заостренным или мягким квадратным носком. Особого внимания этой осенью, как отмечает источник, заслуживают туфли со шнуровкой. Такая деталь придает обуви винтажный настрой, но в то же время делает ее более современной.

Сандалии на танкетке – замшевые мюли

Скульптурные сандалии на танкетке были заметным трендом лета 2026 года, но с наступлением прохладной погоды их становится сложнее вписывать в повседневные образы. Вместо них эксперты советуют обратить внимание на закрытые мюли на танкетке.

Особенно актуальными для осени называют замшевые модели в коричневых, черных и светлых оттенках. Они могут стать переходным вариантом между летней обувью и сапогами.

Ботинки на платформе – низкий каблук

Массивная подошва и высокие платформы постепенно уходят на второй план, а на смену им приходят более изящные сапоги на невысоком каблуке kitten heel.

Речь идет об облегающих моделях до колена или выше, которые отличаются четким силуэтом и минимумом лишнего объема. Они особенно хорошо смотрятся с юбками-миди и платьями, но также подходят к джинсам и строгим бермудам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие туфли из 90-х вернутся в моду осенью 2026 года.

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