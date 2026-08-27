Идеальная обувь для осени: какие туфли из 90-х вернутся в моду в этом сезоне

Ни для кого не секрет, что мода циклична, а в последние сезоны особую популярность приобретают тренды из 90-х. Не станет исключением и осень 2026 года, ведь лидирующие позиции в модной индустрии займет обувь, которая была на пике популярности в этот период.

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Мюли, туфли на низком каблуке или сапоги с квадратным носком станут незаменимой основой ваших образов и придадут гардеробу нотку ностальгии. Редакторы издания Vogue подготовили идеи стильных аутфитов, которые могут стать отличным источником вдохновения для стилизации самой модной обуви этой осени.

Мюли и джинсы-"сигареты"

Фасон туфель с открытой пяткой может быть одним из самых удачных вариантов для непринужденных повседневных нарядов. В 90-х легендарная супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала вневременной образ, в котором скомбинировала мюли с джинсами прямого кроя и рубашкой. Такой лук будет как никогда актуален этой осенью.

Туфли на квадратных каблуках и юбка

Графичный фасон обуви с квадратным носком и каблуками сочетает в себе особый стиль и комфорт. Такие туфли будут выглядеть непревзойденно в сочетании с макси-юбкой прямого кроя. Кстати, такая комбинация в свое время была одним из любимых стилистических приемов Наоми Кэмпбелл.

Сандали с открытыми носками и блейзер

Чтобы создать идеальный осенний лук в духе 90-х, стоит вдохновиться стилем американской модели Кристи Тарлингтон. Она сочетала сандалии с открытыми носками с пиджаком похожего оттенка, создав образ, который станет идеальным выбором для любого мероприятия.

Низкие сапоги и брюки

В 90-е годы на первый план в индустрии моды вышла практичность, что ярко отражают популярные в то время низкие сапоги на тонкой подошве. Этот фасон обуви идеально впишется в минималистичный образ с джинсами или классическими брюками.

Туфли на низком каблуке и мини-юбка

Кейт Мосс была настоящей иконой моды 90-х, поэтому ее стиль может стать лучшим источником вдохновения при создании осенних нарядов. Посещая бутик Calvin Klein в 1995 году, супермодель одела белую мини-юбку, контрастный черный топ и туфли на низком каблуке.

Юбка и босоножки на ремешках

Изящные босоножки на ремешках и классическая юбка-карандаш – уникальное сочетание, которое не теряет актуальности уже много лет. Если хотите сделать образ более бунтарским, сосредоточьте внимание на одежде из кожи.

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