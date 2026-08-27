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Идеальная обувь для осени: какие туфли из 90-х вернутся в моду в этом сезоне

Анастасия Какун
Lady Oboz
3 минуты
1,4 т.
В моду вернутся туфли из 90-х
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Ни для кого не секрет, что мода циклична, а в последние сезоны особую популярность приобретают тренды из 90-х. Не станет исключением и осень 2026 года, ведь лидирующие позиции в модной индустрии займет обувь, которая была на пике популярности в этот период.

Мюли, туфли на низком каблуке или сапоги с квадратным носком станут незаменимой основой ваших образов и придадут гардеробу нотку ностальгии. Редакторы издания Vogue подготовили идеи стильных аутфитов, которые могут стать отличным источником вдохновения для стилизации самой модной обуви этой осени.

Мюли и джинсы-"сигареты"

Фасон туфель с открытой пяткой может быть одним из самых удачных вариантов для непринужденных повседневных нарядов. В 90-х легендарная супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала вневременной образ, в котором скомбинировала мюли с джинсами прямого кроя и рубашкой. Такой лук будет как никогда актуален этой осенью.

Синди Кроуфорд создала стильный образ с мюлями

Туфли на квадратных каблуках и юбка

Графичный фасон обуви с квадратным носком и каблуками сочетает в себе особый стиль и комфорт. Такие туфли будут выглядеть непревзойденно в сочетании с макси-юбкой прямого кроя. Кстати, такая комбинация в свое время была одним из любимых стилистических приемов Наоми Кэмпбелл.

Туфли на квадратных каблуках станут важным элементом осеннего гардероба

Сандали с открытыми носками и блейзер

Чтобы создать идеальный осенний лук в духе 90-х, стоит вдохновиться стилем американской модели Кристи Тарлингтон. Она сочетала сандалии с открытыми носками с пиджаком похожего оттенка, создав образ, который станет идеальным выбором для любого мероприятия.

Кристи Тарлингтон создала вневременной образ

Низкие сапоги и брюки

В 90-е годы на первый план в индустрии моды вышла практичность, что ярко отражают популярные в то время низкие сапоги на тонкой подошве. Этот фасон обуви идеально впишется в минималистичный образ с джинсами или классическими брюками.

Низкие сапоги покоряют модников своей практичностью

Туфли на низком каблуке и мини-юбка

Кейт Мосс была настоящей иконой моды 90-х, поэтому ее стиль может стать лучшим источником вдохновения при создании осенних нарядов. Посещая бутик Calvin Klein в 1995 году, супермодель одела белую мини-юбку, контрастный черный топ и туфли на низком каблуке.

Кейт Мосс в 1995 году надела туфли, которые снова вошли в моду

Юбка и босоножки на ремешках

Изящные босоножки на ремешках и классическая юбка-карандаш – уникальное сочетание, которое не теряет актуальности уже много лет. Если хотите сделать образ более бунтарским, сосредоточьте внимание на одежде из кожи.

Босоножки на ремешках выглядят изящно

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие кроссовки будут в тренде в следующем сезоне.

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