Естественные, но безумно красивые: топ причесок на 2026 год

Новогодние праздники – идеальное время для изменений, и начать можно с внешнего образа. Эксперты советуют сразу выбирать прически, которые будут трендовыми в следующем 2026 году.

Что это за прически, рассказало издание City Magazine. Их все объединяет общая черта – с ними вам больше не придется бороться с собственными волосами. Модные стрижки теперь о естественности и максимальном использовании натуральной текстуры, а не об изнурительной укладке и бесконечном стайлинге. Выбирайте на свой вкус.

Естественные длинные пряди

В 2026 году длина возвращается, но в максимально естественном состоянии. Больше не надо мучить пряди утюжком и выравнивать или подкручивать их до идеального глянца. Акцент смещается на естественность – волосы должны свободно спадать, иметь расслабленную текстуру и быть слегка неопрятным. Выбросьте свой лак для волос, пусть пряди движутся естественным образом.

Женственное каре

Стрижка каре удерживает первенство по популярности, но в следующем году будет приобретать все более феминные черты. Это означает больше многослойности, объема у лица и отказ от слишком строгих, геометрических линий. Такой "французский боб" идеально подходит женщинам, которые ценят стиль, но не готовы тратить на укладку по 45 минут ежедневно.

Челка – секрет молодости

Челка возвращается во множестве вариаций – от мягкой "шторки" в стиле семидесятых до дерзких ультракоротких и рваных вариантов. Это не просто модное решение, а настоящий эстетический инструмент, ведь правильно подобранная челка способна смягчить черты лица, добавить образу динамики и даже визуально омолодить.

Естественный цвет и сияние

Экстремальные изменения цвета уходят в прошлое – 2026 год будет посвящен нежности и естественным + теплым оттенкам: шоколаду, меду и карамели. Радикальное отбеливание уходит в прошлое, а золотым стандартом становится мягкий градиент и балаяж, которые только подчеркивают глубину вашего родного цвета. Имейте более утонченный вид без лишнего химического стресса для прядей.

Чувственная, а не мальчишеская пикси

Короткие прически становятся более романтичными. Новый стиль пикси – это про объем и игривые слои. Стрижка остается практичной, но теперь она имеет более элегантный и мягкий вид. Теперь это прическа об уверенности без лишней резкости.

Кудри без борьбы

Никто так не борется со своими волосами, как обладательницы естественных кудрей. Наконец-то они могут выдохнуть с облегчением. Естественная текстура, волны и даже легкая пушистость теперь считаются идеалом. Вместо того, чтобы "укрощать" волосы, стилисты советуют сосредоточиться на увлажнении и уходе, что позволит естественным завитками стать главным акцентом образа.

Объем, но без эффекта "шлема"

Прикорневой объем снова в моде, но без начеса и огромного количества стайлинга. Это деликатный подъем, которого достигают с помощью круглого браша, чтобы прическа выглядела гламурной и одновременно живой, а не застывшей.

