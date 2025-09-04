Есть неожиданные цвета: какой маникюр в тренде в сентябре

Осень традиционно диктует свои правила в мире красоты, и в этом году главным акцентом в маникюре становятся глубокие и насыщенные цвета. Стилисты отмечают, что сентябрь — это время, когда стоит отойти от легких летних пастелей и выбрать более выразительные оттенки.

В тренде — как классика, так и неожиданные вариации, которые прекрасно подчеркивают настроение сезона. Модные цвета выглядят универсально: они подойдут как к ежедневным образам, так и к вечерним выходам. От глубокого синего до темного бордо — палитра осени вдохновляет на эксперименты.

Темно-синий маникюр в стиле темно-синий

Глубокий синий — идеальный вариант для плавного перехода от летних к осенним образам. От чернильного до кобальтового, эти оттенки выглядят элегантно и роскошно. Как классический синий свитер, такой маникюр будет оставаться актуальным не только в сентябре, но и зимой.

Коричневые ногти

Этот оттенок стал настоящей классикой осеннего сезона. Выбор широк: от насыщенного цвета эспрессо до нежного латте. Лак, подобранный в тон к коже, визуально удлиняет пальцы, а контрастный коричневый добавляет выразительности образу.

Ягодный маникюр

Фиолетовые оттенки, вдохновленные ежевикой и инжиром, стали фаворитами сентября. Они создают эффект драгоценных камней, но выглядят мягче, чем черный. Это отличный выбор для тех, кто стремится к загадочности и стилю.

Темный бордовый маникюр

Бордово-красные оттенки всегда ассоциируются с элегантностью. Они подходят как для деловых встреч, так и для вечерних событий. Этот цвет выглядит одинаково привлекательно как на коротких, так и на длинных ногтях.

Темно-зеленый маникюр

Вместо летних оттенков матча и фисташки в тренд вышел насыщенный зеленый. От хаки до изумрудного — палитра позволяет экспериментировать. Осенний темно-зеленый маникюр добавляет образу благородства и станет хитом салонов в сентябре.

Черный маникюр

Классика возвращается: черный лак снова в центре внимания. Он сочетается с любым стилем и выступает универсальным аксессуаром. Модницы советуют разнообразить маникюр, комбинируя матовые и глянцевые текстуры.

