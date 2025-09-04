Есть неожиданные цвета: какой маникюр в тренде в сентябре
Осень традиционно диктует свои правила в мире красоты, и в этом году главным акцентом в маникюре становятся глубокие и насыщенные цвета. Стилисты отмечают, что сентябрь — это время, когда стоит отойти от легких летних пастелей и выбрать более выразительные оттенки.
В тренде — как классика, так и неожиданные вариации, которые прекрасно подчеркивают настроение сезона. Модные цвета выглядят универсально: они подойдут как к ежедневным образам, так и к вечерним выходам. От глубокого синего до темного бордо — палитра осени вдохновляет на эксперименты.
Темно-синий маникюр в стиле темно-синий
Глубокий синий — идеальный вариант для плавного перехода от летних к осенним образам. От чернильного до кобальтового, эти оттенки выглядят элегантно и роскошно. Как классический синий свитер, такой маникюр будет оставаться актуальным не только в сентябре, но и зимой.
Коричневые ногти
Этот оттенок стал настоящей классикой осеннего сезона. Выбор широк: от насыщенного цвета эспрессо до нежного латте. Лак, подобранный в тон к коже, визуально удлиняет пальцы, а контрастный коричневый добавляет выразительности образу.
Ягодный маникюр
Фиолетовые оттенки, вдохновленные ежевикой и инжиром, стали фаворитами сентября. Они создают эффект драгоценных камней, но выглядят мягче, чем черный. Это отличный выбор для тех, кто стремится к загадочности и стилю.
Темный бордовый маникюр
Бордово-красные оттенки всегда ассоциируются с элегантностью. Они подходят как для деловых встреч, так и для вечерних событий. Этот цвет выглядит одинаково привлекательно как на коротких, так и на длинных ногтях.
Темно-зеленый маникюр
Вместо летних оттенков матча и фисташки в тренд вышел насыщенный зеленый. От хаки до изумрудного — палитра позволяет экспериментировать. Осенний темно-зеленый маникюр добавляет образу благородства и станет хитом салонов в сентябре.
Черный маникюр
Классика возвращается: черный лак снова в центре внимания. Он сочетается с любым стилем и выступает универсальным аксессуаром. Модницы советуют разнообразить маникюр, комбинируя матовые и глянцевые текстуры.
