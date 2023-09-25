Елена Зеленская засветилась в США и Канаде в роскошной вышиванке: где ее купить и сколько стоит

Во время официального визита в Соединенные штаты Америки и Канаду украинская первая леди Елена Зеленская надела вышиванку от бренда Etnodim и Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара". В этом наряде она выступила перед студентами Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Как сообщает ELLE, вышитая рубашка была создана на основе фрагментов вышиванок, которые невозможно восстановить. Они датируются XVIII-XX веками и хранятся в "Музее Гончара".

Рубашка "Полтавская" имеет ленты по спинке, которые можно завязать в элегантный бантик. Вышитая "белым по белому", она сочетает прозрачные и непрозрачные швы, что характерно для Полтавской области. Вышиванка имеет широкий рукав, сплошь зашитый орнаментами в виде сетки из ромбов, обрамленный ажурными элементами.

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Цветочный мотив, увенчающий деревце, дополняет мотив звезды, вышитой на погрудках, что создает совершенную и целостную композицию.

Приобрести данную модель вышиванки можно на сайте бренда Etnodim. Рубашка стоит 10280 гривен.

После визита в старейшее католическое высшее учебное заведение Америки первая леди вместе с президентом Украины прибыли в соседнюю Канаду. Там их встретил премьер-министр Джастин Трюдо.

Ранее OBOZREVATEL писал об образе Елены Зеленской на встрече с президентом США Байденом и о ее знаковой брошке-петушке.

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