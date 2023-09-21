С петушком на пиджаке: Елена Зеленская встретилась с Джилл Байден в стильном костюме-тройке

Жена президента Украины Владимира Зеленского в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН посетила мероприятие, организованное первой леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден. Елена Зеленская пообщалась с женой американского лидера в изящном костюме с особой деталью.

На пиджаке украинки висела брошь в виде петушка. Фотографии появились на Instagram-странице Елены Зеленской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Была рада посетить мероприятие, организованное госпожой Джилл Байден в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН, и пообщаться с коллегами. То, что имеем общие цели и системно работаем ради них, дает уверенность, что мы обязательно достигнем результата – так же совместно", – прокомментировала свою встречу первая леди Украины.

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На ней был изящный костюм-тройка серого цвета. На лацкан пиджака Елена Зеленская прицепила знаковую брошь-петушка, которую изготовил украинский бренд Gunia Project.

Форма украшения была вдохновлена керамическим кувшином-петухом, который уцелел в одной из многоэтажек в Бородянке Киевской области после очередной российской террористической атаки.

Сначала оригинальную фигурку в своем кабинете разместил президент Украины Владимир Зеленский, а позже он подарил знаковую вещь другу Украины Борису Джонсону. После этого похожий петушок был разыгран на аукционе, а в Украине начали продавать аналогичный декор для дома.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинский дизайнер Андре Тан объяснил, в чем особенность сдержанного, но вместе с тем изысканного брючного костюма Елены Зеленской, в котором она встретилась с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения.

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