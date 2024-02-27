Елена Зеленская очаровала яркой вышиванкой на выставке, посвященной Крыму и женщинам

Первая леди Украины Елена Зеленская 26 февраля, в день десятой годовщины сопротивления оккупации Автономной Республики Крыми и города Севастополя, посетила открытие выставки "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму". Она рассказывает именно о женском лице этой борьбы за свободу и себя самих. Жена украинского гаранта появилась на важном событии в чарующей вышиванке с разноцветными орнаментами.

Соответствующими фотографиями Зеленская поделилась в своем Telegram-канале. В последнее время первая леди предпочитает темные сдержанные образы, поэтому ее появление в светлой красочной рубашке многих удивило и в то же время стало словно лучом надежды.

Как известно, все аутфиты супруги президента Украины – это не случайно подобранные костюмы или платья, это красноречивые образы, которые транслируют не только настроение самой Зеленской, но и состояние всех украинцев.

На выставке Елена Владимировна сначала появилась в черном классическом костюме, состоявшем из трендовых брюк-палацо с высокой талией на широком ремне и жакета без воротника, украшенного золотой брошью.

Впоследствии Зеленская сняла жакет, и все могли увидеть, что под ним пряталась белая вышиванка с вышивкой в пастельных зеленых, голубых, фиолетовых, золотых, коричневых и розовых оттенках.

Так что если говорить о смыслах образов первой леди, то кажется крайне символичным, что она в конце концов сняла черный пиджак и осталась в светлой разноцветной вышиванке.

Сама Зеленская имела светлый свежий вид, который удачно дополняла укладка на боковой пробор с ровными волосами, макияж в персиковых тонах и аккуратные золотые серьги.

В посте о выставке Зеленская отметила: "Здесь важно сказать о неслучайном названии выставки. "Ломикамінь" – цветок, воспетый Лесей Украинкой. Она увидела это растение именно в любимом Крыму, на Ай-Петре, и увековечила строкой: "Камінь пробила вона, той камінь, що все переміг". Мне кажется, в этой истории есть чрезвычайный символизм. Потому что таким цветком была Леся. Позже ее даже называли "ломикаменем" украинской культуры – за то, что развивала прогрессивные общественные идеи, была борцом. Таким цветком является каждая из женщин, о которых сегодня говорится на выставке. Каждая из женщин не только крымского сопротивления – всеукраинского. И каждый из этих цветков способен прорасти сквозь камень любого террора. Верю в это".

Как писал OBOZ.UA, ранее Елена Зеленская приветствовала в Киеве своего коллегу – первого джентльмена Дании Бо Тенгберга – мужа действующей датской президентки Мэтте Фредериксен. Для встречи жена украинского гаранта в очередной раз выбрала красноречивое символическое украшение. В этот раз это была редкая винтажная брошь в виде бутона цветка в цветах флага Украины. Что известно об уникальном украшении, изготовленном в 70-х годах прошлого столетия – узнайте в материале.

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