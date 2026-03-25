Элегантная альтернатива джинсам: эксперты назвали самую модную пару брюк на весну 2026

Джинсы в течение длительного времени не теряют популярности среди модников благодаря своей практичности, однако весна 2026 года принесла с собой значительно более интересный и изысканный тренд. Главным хитом этого сезона стали атласные брюки, которые будут одним из самых универсальных элементов вашего гардероба, ведь будут уместно выглядеть как во время прогулки по городу, так и на торжественном мероприятии.

Они уже успели заполонить подиумы, а мировые бренды предлагают различные фасоны трендовой одежды, чтобы каждый смог найти для себя идеальный вариант. Об этом сообщает Glamour.

С самой модной парой штанов весны 2026 можно создать стильный аутфит, не тратя на это слишком много времени. Скомбинируйте кремовое атласное изделие с черной рубашкой или свитером с круглым вырезом, и у вас получится базовый и одновременно эффектный образ. Если на улице прохладно, можно накинуть пиджак или тренч.

Вы будете выглядеть невероятно елегантно, если соедините в одном луке атласные брюки и рубашку. Беспроигрышным вариантом, конечно, будет черный образ, однако, если вам хочется чего-то яркого, отдайте предпочтение трендовому сиреневому оттенку.

Не стоит бояться экспериментировать с текстурами. Атласные брюки гармонично сочетаются с вязаными свитерами или жилетами. Кстати, в этом случае удачным стилистическим приемом также станет многослойность образа.

На повседневную жизнь хорошим вариантом будет темно-синий или черный аутфит, в котором сочетаются атласные брюки с комфортной объемной кофточкой. Добавьте несколько акцентных аксессуаров и на первый взгляд простой лук заиграет новыми красками.

Подойдут атласные брюки и любителям более смелых образов. Соединив бежевый низ с мерцающим топом и массивными браслетами, вы точно не останетесь без внимания.

