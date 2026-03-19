Три модели джинсов, которые покорили всех на Неделе моды, и с чем их носить. Фото

Джинсы стали одним из ключевых элементов показов на последних Неделях моды, где дизайнеры представили обновленные интерпретации классического денима. В новых коллекциях деним получил разные прочтения – от расслабленных силуэтов до акцентных вариантов с декором.

В Cosmopolitan отмечают, что именно универсальность джинсов позволяет им оставаться базой гардероба, при этом адаптируясь к актуальным тенденциям сезона.

1. Джинсы свободного кроя

Такие модели были представлены, в частности, на показе Chanel Métiers d'Art. Они отличаются заниженной или средней посадкой и намеренно расслабленным силуэтом, балансирующим между прямыми и расклешенными формами. Их предлагают сочетать с кожаными ремнями, базовыми топами и обувью на каблуках – в частности, двухцветными туфлями.

2. Джинсы с декором

В коллекции Dior появились модели, украшенные стразами, вышивкой и бисером. Такой вариант становится самостоятельным акцентом образа, поэтому стилисты советуют комбинировать его с максимально простыми вещами: однотонными футболками, рубашками или лаконичной обувью на низком ходу.

3. Возвращение рваных джинсов, которые были популярны в 2000-х и 2010-х годах

На подиуме Isabel Marant их сочетают с прозрачными топами и яркими бомберами. Этот стиль предлагают использовать для создания более смелых и контрастных образов, отходя от сдержанной эстетики минимализма и тихой роскоши.

Ранее OBOZ.UA писал, какой цвет джинсов будет в моде весной 2026. Тренд активно подхватывают голливудские звезды и инфлюенсеры, а стилисты уже называют его новой универсальной базой сезона.

