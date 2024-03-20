Эффект Бейонсе возвращается: на Оскаре 2024 года заметили нескольких звезд с похожим маникюром

Среди знаменитостей распространился модный маникюрный тренд, который назвали "эффектом Бейонсе". Мэтта Фрэнсис, основательница лондонского салона Nails by Mets, объяснила, что во время тура певицы "Ренессанс" поклонники одевали потрясающие серебристые образы на ее шоу, поэтому металлическая тенденция закрепилась именно за артисткой.

Во время вручения наград и вечеринки после премии "Оскар 2024" сразу у нескольких звезд заметили похожий дизайн. Более того, и после кинособытия знаменитости демонстрировали серебристые ноготки. OBOZ.UA решил их показать.

Актриса Аня Тейлор-Джой выбрала для торжества футуристическое серебряное платье, которое дополнила такого же стиля маникюром. Ногти звезды были овальной формы и красиво сверкали в свете софит.

Похожий дизайн на днях показала также известная певица Дуа Липа. Ее короткие ноготки с лаком цвета металла лишь подтвердили прогноз мастеров на новый тренд.

Флоренс Пью, звезда "Оппенгеймера" и "Дюны" на "Оскар" пришла с фактурным маникюром, также содержавшим серебристые элементы, изображавшие капли воды.

Американская актриса Габриэль Юнион подхватила тенденцию, но несколько видоизменила ее. Звезда решила адаптировать под серый маникюр классический френч.

Серые, серебряные и сверкающие лаки с втирками могут быть как основным элементом дизайна, так и вспомогательными фрагментами в общей картине. От французского маникюра до монохромного покрытия – можно выбрать любой вариант, который будет выглядеть стильно.

Ранее OBOZ.UA писал, что Марго Робби продемонстрировала нейл-арт, присущий реальным куклам Барби. Его для голливудской красавицы сделал Том Бачик.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий!