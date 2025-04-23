Джинсовый тренд с 1970-х получил второе дыхание полвека спустя

Еще один джинсовый тренд из прошлого триумфально вернулся в моду, и на этот раз речь не о силуэте брюк. Скини, клеш или прямые – не важно, если на них есть одна деталь из далеких 1970-х. А именно – "накладные" карманы.

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Элементы, как будто пришитые к джинсам, а не минималистично спрятанные внутрь, выглядят несколько небрежно и свободно. О тенденции рассказали редакторы модного глянца Vogue.

Любимые джинсы супермодели Кейт Мосс и других звезд, носивших стильные клеши в прошлом веке, неожиданно снова ворвались в тренды, хоть и немного видоизменились в процессе. Карманы на них – это до сих пор минималистичная деталь, однако она уже отчетливо видна на основном полотне денима.

Просроченные констрастными нитями или совсем цветные карманы добавляют свежих, оригинальных и незаурядных ноток образу, вдохновляя на ностальгическое настроение. Ретро-мотив на джинсах можно комбинировать с более современными трендами, чтобы достичь баланса.

Интересно, что эти карманы не обязательно должны быть вместительными или практичными. Те самые крошечные отверстия, где можно хранить разве что зажигалку или ключи, также все чаще становятся элементами дизайна современных брюк.

Еще стильно выглядят как карманы-"конвертики", которые закрываются на пуговицы. Открывать их, несомненно, сложнее, однако надежность таких джинсов значительно растет.

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