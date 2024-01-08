Дженнифер Энистон повторила образ Рэйчел из сериала 'Друзья'. Фото 'безобразной прически' тогда и сейчас

Американская актриса Дженнифер Энистон появилась на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус-2024", вызвав у фанатов не только восторг, но и дежавю. Знаменитость позировала перед фотографами в черном длинном платье, подчеркнувшем фигуру.

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Но главной составляющей образа стала прическа звезды. Укладка Энистон была идентичной стрижке ее персонажа Рэйчел Грин в ситкоме "Друзья", пишет Daily Mail.

Впервые многослойный боб актриса сделала в 1994 году. Тогда прическа стала ассоциироваться с Рэйчел Грин, которую и сыграла Энистон.

30 лет спустя, она повторила культовый образ на красной дорожке "Золотого глобуса". Укладку 54-летняя знаменитость соединила с длинным черным платьем без бретелей, что подчеркнуло талию и декольте. Дополнением стала блестящая юбка, усыпанная стразами.

Интересно, что раньше Энистон уверяла – она ненавидит легендарную прическу. "Я думаю, что это была самая безобразная стрижка, которую я когда-либо видела", – сказала актриса в интервью Allure.

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