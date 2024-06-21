Дофаминовый макияж: как создать образ, который подарит счастье

Дофамин – это гормон, одна из основных функций которого дарить нам ощущение удовольствия. И один из лучших и наиболее доступных способов получить его – это созерцать красоту. К примеру, красивый и яркий макияж.

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Именно это легло в основу нового тренда соцсетей, получившего название "дофаминовая красота" или "дофаминовый мейкап". OBOZ.UA рассказывает о нем подробнее.

Главный смысл такого макияжа в том, чтобы подарить смотрящему на него приятные эмоции. Поэтому для его создания используются яркие цвета, причудливые способы нанесения косметики и мерцающие продукты.

Человеку, который наносит такой макияж, он при этом дарит радость самовыражения. Дофаминовый макияж противопоставляет креативность традиционной элегантности. Он предлагает отойти от нюдовых цветов и привычных техник и немного побыть художником. Используйте нестандартные цвета, например синюю или розовую подводку, комбинируйте два и более цветов помады на губах, наносите блестки по всему лицу. Творите и удивляйте себя и окружающих людей.

Для создания дофаминового макияжа можно использовать не только обычные продукты и материалы. Поэкспериментируйте с лепестками цветов, перьями и т.д. Воспринимайте макияж не как форму ухода за собой, а как искусство и действуйте соответственно.

Дофаминовый макияж можно создавать и на каждый день, и для особых событий. Для первого просто выберите более яркие цвета, чем всегда. Для прочего отпустите свою фантазию и делает все, чего пожелает душа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как создать макияж "закат" самостоятельно.

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