Добавляют возраста: 3 прически, от которых следует отказаться после 50

После 50 лет прическа начинает работать не просто как элемент стиля, а как инструмент коррекции черт лица. Удачный срез способен подчеркнуть скулы, освежить взгляд и даже "подтянуть" контуры безо всякой косметики.

Волосы обрамляют лицо, поэтому их длина, объем и текстура напрямую влияют на общий вид. Стилисты сходятся на одном: есть прически, которые после 50 лет лучше оставить в прошлом.

Ровный боб (Blunt Bob)

Ровный боб с четкой линией среза не всегда является удачным выбором после 50. Острая горизонтальная линия на уровне подбородка привлекает внимание именно к нижней части лица, подчеркивая потерю упругости или мягкость контуров.

Если волосы стали тоньше, отсутствие слоев делает прическу плоской и без движения. Такой боб может создавать "коробчатый" эффект и визуально утяжелять черты лица.

Лучше выбрать: мягкий боб с легкой градуированной формой или деликатными слоями у лица, которые добавляют движения и объема.

Длинные волосы без объема

Длинные волосы сами по себе не старят. Проблема возникает тогда, когда они лишены объема в верхней части головы. Плоский верх "тянет" взгляд вниз, визуально удлиняет лицо и подчеркивает тяжесть в нижней его части. С возрастом волосы часто становятся тоньше, поэтому без подъема у корней прическа кажется безжизненной и неухоженной.

Лучше выбрать: длину со структурными слоями, объемом в зоне макушки и легким обрамлением лица.

Слишком короткий пикси

Короткая стрижка пикси может быть эффектной, но если она слишком укорочена и плотно "прилегает" к голове, это лишает образ мягкости. Сверхкороткая длина подчеркивает впадины в зоне висков и мелкие морщинки, ведь объем, который балансирует черты, исчезает. Прическа может выглядеть резкой и строгой вместо свежей и легкой.

Лучше выбрать: пикси с текстурой, удлиненным верхом и объемом в зоне макушки — это добавляет лифтинг-эффекта и молодости.

После 50 лет главное правило – не гнаться за трендами, а искать форму, которая работает именно для вашего типа лица и структуры волос.

