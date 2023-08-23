Для тех, кто не боится бросить вызов: названа самая модная обувь осени 2023. Фото

Ковбойские сапоги, еще называемые казаками, в тренде уже несколько сезонов и, судя по всему, будут оставаться на пике популярности предстоящей осенью. Ботинки с широкими голенищами, узорами и овальным носом украсят любой образ.

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Традиционная обувь техасских пастухов, вместе со шляпами, джинсами, клетчатыми рубашками и кожаными жилетами стали популярными в 30-е годы благодаря кино. OBOZREVATEL показывает самую модную обувь осенью 2023 года.

Ковбойский наряд – одно из самых ярких направлений стиля country, что сейчас на пике популярности. В современных сапогах сохранилась первоначальная идея, но дизайн может быть разнообразен.

Модельеры меняют высоту халявы, форму каблука и носка. В тренде кожа рептилий, "змеиный" принт, перфорация, вышивка и декор из камней.

Ковбойские сапоги подходят не только к джинсам. Одно из лучших сочетаний – казаки и платья. С техасскими ранчо ассоциируются длинные платья в мелкий цветочек, клетчатые принты, строгие наряды или сарафаны.

Казаки сделают любой осенний образ интересным. Помимо того, что сапоги стильно смотрятся, они еще и очень удобны в носке. Все потому, что в них присутствует невысокий и стойкий каблук, визуально вытягивающий силуэт и при этом не создающий дискомфорт. Это модель унисекс, поэтому стоит ожидать появления мужских ковбойских сапог в бутиках.

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