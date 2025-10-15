Деньги на ветер: какую косметику эксперты советуют не покупать

Косметическая индустрия ежедневно предлагает все новые продукты, которые обещают быстрый эффект и безупречный вид. Но не все эти средства действительно стоят вашего внимания и денег.

Эксперты по красоте предупреждают: многие из них — просто маркетинговый трюк. Некоторые популярные продукты не имеют долговременного эффекта или же их можно легко заменить более эффективными и экономными альтернативами.

Если вы хотите рационально подходить к уходу за собой, стоит знать, что именно является пустой тратой средств. Ниже — обзор самых часто переоцененных средств и советы, чем их можно заменить.

1. Тканевые маски

Что не так: Тканевые маски популярны для быстрого ухода, но не имеют длительного эффекта.

Что лучше: Вместо них инвестируйте в увлажняющую сыворотку с гиалуроновой или полиглутаминовой кислотой — она обеспечит более глубокое и долговременное увлажнение кожи.

2. Парфюмированные спреи для волос

Что не так: Ароматизированные средства часто содержат спирт, который сушит волосы и раздражает кожу головы.

Что лучше: Выберите термозащитный спрей или несмываемый кондиционер с приятным ароматом — это будет и защита, и уход, и запах в одном флаконе.

3. Праймеры

Что не так: По словам визажистов, праймеры не дают заметного результата и часто дублируют функции других средств.

Что лучше: Используйте солнцезащитный крем с дополнительными свойствами (матированием или сиянием) — он ухаживает за кожей и является базой под макияж.

4. Наборы для контурирования

Что не так: Палетки содержат слишком много оттенков, большинство из которых вы никогда не используете.

Что лучше: Один универсальный бронзатор — достаточно для естественного контура лица. Бонус: его можно использовать как тени для век.

5. Дорогие средства для умывания

Что не так: Умывание — короткий этап ухода, и дорогие средства не работают лучше, чем бюджетные.

Что лучше: Выберите мягкий очищающий крем или гель из доступного бренда и используйте вместе с микрофибровой салфеткой.

6. Коллагеновый крем

Что не так: Он не способен стимулировать собственную выработку коллагена в коже.

Что лучше: Используйте ретиноиды — проверенный ингредиент, который реально стимулирует синтез коллагена и улучшает структуру кожи.

7. Спреи для тела

Что не так: Быстро выветриваются, поэтому расходуются очень быстро.

Что лучше: Лучше приобрести туалетную или парфюмированную воду — она держится дольше и является более выгодной в долгосрочной перспективе.

Не поддавайтесь на маркетинговые обещания — лучше купить одно эффективное средство, чем несколько бесполезных.

