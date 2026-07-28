Делаются за считанные минуты: простые прически для жаркой погоды

Когда столбики термометров поднимаются выше +30 градусов, длинные волосы могут доставлять дополнительный дискомфорт. Именно поэтому все большую популярность приобретают простые причёски, которые можно сделать за несколько минут без особых усилий.

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Они не только помогают легче переносить жару, но и выглядят стильно и аккуратно. Особенно практичным аксессуаром в этот период становятся мягкие резинки для волос, которые надежно фиксируют пряди и не травмируют их, отмечают эксперты myself.de.

Классический пучок

Классический пучок уже давно считается одной из самых удобных причесок для жаркой погоды. Он полностью открывает шею, позволяет волосам не мешать в течение дня и уместно смотрится как в повседневной жизни, так и на работе или на отдыхе.

Как создать такую прическу:

Сначала нужно собрать волосы в хвост, слегка скрутить его в жгут, сформировать пучок и закрепить мягкой резинкой.

По желанию можно немного ослабить отдельные пряди, чтобы придать укладке более естественный вид.

Голландская коса

Голландская коса станет отличным решением для тех, кто хочет надежно закрепить волосы даже в сильную жару. Благодаря особой технике плетения она плотно прилегает к голове, не позволяя прядям спадать на лицо или шею.

Как создать такую прическу:

Начинать плетение нужно с верхней части головы, заводя пряди одна под другую. После завершения плетения оставшиеся волосы можно собрать в легкий пучок и закрепить резинкой, а основу косы немного распушить для более мягкого эффекта.

Пучок с косой

Этот вариант сочетает в себе практичность классического пучка и оригинальность плетения. Французская коса, заплетенная от затылка, придает прическе необычный вид, а волосы при этом полностью убраны с шеи.

Как создать такую прическу:

Для укладки нужно наклонить голову вперёд, заплести французскую косу от нижней части затылка до макушки, а затем собрать все волосы в пучок. Завершает образ мягкая резинка, которая надежно удерживает прическу даже в жаркую погоду.

Двойная французская коса с низким пучком

Тем, кто предпочитает более изысканные прически, стоит обратить внимание на двойную французскую косу, переходящую в низкий пучок. Такая прическа хорошо держится в течение всего дня и одинаково уместно смотрится как в повседневных образах, так и во время праздничных мероприятий.

Как создать такую прическу:

Волосы необходимо разделить на две равные части, заплести французские косы с обеих сторон до затылка, а затем соединить их в низкий пучок и закрепить резинкой. Для более непринужденного эффекта можно слегка вытащить отдельные пряди у лица и из пучка.

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