Давно пора выбросить! Пять моделей пальто, которые вышли из моды, и чем их заменить. Фото

Каждый сезон в мире моды формируется список вещей, которые уже устарели и испортят даже самый трендовый образ. Верхняя одежда в холодное время – первый показатель вашего чувства стиля и вкуса.

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Пальта-рубашки, меховые изделия и облегающие модели точно стоит выбросить из гардероба. OBOZREVATEL рассказывает о пальто, которые считаются антитрендами и чем их заменить.

Еще сезон назад пальто-рубашки носили все модные девушки, но осенью 2023 года их будут считать антитрендами. Эта модель выглядит бесформенно на фигуре и укорачивает рост.

Классика всегда вне времени, поэтому идеальной заменой станет пальто карамельного цвета с поясом на талии. С ним гармонично сочетаются разные элементы гардероба, от джинсов и брюк, до любых юбок и платьев.

У всех девушек в гардеробе можно найти плюшевое пальто прямого силуэта, которое еще называли "тедди". Сегодня этот фасон теряет популярность, потому его точно не стоит покупать.

Обратите внимание на "макси" модели, которые считаются маст-хевом 2023 года. Однотонное пальто заметно вытягивает силуэт.

Облегающие на талии однобортные пальто стали антитрендом из-за непрактичности, ведь с такими моделями нельзя надеть объемные свитера. Замените однобортные беспроигрышными двухбортными, на которые есть спрос всегда.

Пальто с а-образным силуэтом, который напоминает юбку, потеряла привлекательность из-за новых трендов. На смену прошлым фаворитам пришли не менее удачные варианты, например, клетчатое прямое пальто миди. Такой принт позволяет легко играть с образами и мгновенно создает модный аутфит.

Пальто с мехом в 2022 году стали моветоном, однако некоторые девушки продолжают носить их. Этот фасон прибавляет возраста и выглядит старомодно. Лучшим решением для модниц станет покупка пальто с классическим английским воротником слегка расклешенного кроя.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых модных оттенках одежды осенью 2023 года. В холодное время есть место для ярких цветов.

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