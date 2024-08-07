'Что делает курица, когда видит орла?' Психолог объяснила феномен материнского инстинкта во время войны: он сильнее инстинкта самосохранения

Украинская ученая-психолог, ректор Украинского свободного университета (УВУ) Лариса Дидковская объяснила феномен поведения матери во время войны. По словам эксперта, инстинкт материнства сильнее инстинкта самосохранения.

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Об этом Дидковская рассказала на YouTube-канале "Больные темы" с Наталией Балюк. Психологиня также добавила, что мамы должны сделать все возможное, чтобы стресс войны не отзывался детям во взрослой жизни.

Лариса Дидковская отметила, что война поляризует, то есть она разделяет мир на "до и после, на свой и чужой, на безопасность и опасность". В этом разделении трудно удерживаться на здоровой середине. И потому, по словам специалиста, сам по себе инстинкт самосохранения – это "рефлекторное поведение человека во время стрессовых ситуаций". "Мы не скачем с балкона от страха, мы не идем под колеса машины от страха, а наоборот, мы избегаем опасных мест и обстоятельств", – сказала Дидковская.

Однако у человека есть еще биологический компонент. Для этого мать, как любая самка, должна заботиться о безопасности своего потомства.

"Что делает курица, когда видит орла в небе? Она прячется. Но если это наседка, то она прежде всего будет собственными крыльями накрывать цыплят. И если нужно, до последнего вздоха будет выдирать своих малышей из когтей хищника. Потому что инстинкт материнства мощнее инстинкта самосохранения", – подчеркнула психологиня.

По словам эксперта, материнский инстинкт особенно мощно проявляется во время нынешней войны. "Сколько сегодня мы знаем историй о мамах, которые накрывали своими телами детишек во время бомбежек. Сколько было матерей, которые хоронили детей и шли навстречу опасности, чтобы увести врага от места, где ее потомство, – рассказала Лариса Дидковская.

И именно эти примеры подтверждают слова психологи о мощной силе материнского инстинкта.

OBOZ.UA раньше давал советы от психолога, как не сойти с ума во время войны и не срываться на родных.

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