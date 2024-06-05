Как не сойти с ума во время войны и не срываться на родных. Советы психолога

Во время войны уровень агрессии у людей часто зашкаливает. Накопление ярости опасно, ведь разрушает организм изнутри. Как действовать в такой непростой ситуации, чтобы не сойти с ума и не срываться на близких?

Важно уметь унять собственную агрессию. Психиатр, доктор медицинских наук, профессор Олег Чабан на Youtube–канале "Говорит Суханов" дал советы, как разгрузиться и не переводить свою ярость на тех, кто рядом.

Если человек не может достать того, кто нажимает кнопку и запускает ракету, которая убивает его земляков, то начинает кипеть. Посмотрев новости, где ракеты разрушили знакомый городок или деревню, заводится еще больше. В течение дня добивает сознание ужасающими картинками из мест прилетов. И вечером приносит эту ярость домой. Психиатр Олег Чабан отмечает, что мы не имеем права изливать агрессию на своих родных. Однако держать в себе этот негатив тоже нельзя.

"Нужно осознание, что ты находишься в тех эмоциях, которые, если нет выхода, начинают разрушать твое тело: завышенное артериальное давление, спазм сосудов и нарушение сна, устраивающее целую цепь заболеваний. Ты должен думать, куда девать свою ярость. Снимая камень с души, не травмируй других. Не брось его в детей, в жену, попавших под руку. Да, если ты на них сорвешься, тебе, может быть, станет легче. Но ведь ты травмируешь родных людей. Поэтому решение проблемы начинается с осознанием, что я веду себя не так", – объясняет психотерапевт.

Олег Чабан дает несколько советов, как унять свою ярость, не повреждая себя и окружающих. Если человек здоров, то лучшим способом разгрузить себя является физическая активность.

"Однако если человек только что перенес инфаркт миокарда, вы, вероятно, не погоните его на стадион. Или если человек сова, то не стоит ему устраивать подъем в 6 утра. Это создаст человеку еще больший стресс. Физическая активность очень важна, но если она не входит в конфликт со здоровьем, образом жизни и с биологическими ритмами. Если человек сова, то я скажу, чтобы в вечернее время брал свою собачку и айда на прогулку быстрым шагом. А еще лучше прогуляйтесь с женой скандинавской ходьбой, чтобы это действительно была не просто прогулка, а физическая активность", – сказал психиатр.

Если же для человека непосильна даже минимальная физическая активность, то здесь врач советует и другие способы разгрузки. "Отдых – это противоположная деятельность к ежедневной деятельности. Если ты – интеллектуал, сидишь за компьютером, значит твой оздоровительный отдых должен быть без компьютера и без сложных интеллектуальных штук. Например, посади цветы. Если ты работаешь руками или ногами целый день, посмотри хороший фильм, почитай книгу или пойди с женой в театр. Прекрасно помогает разгрузиться разговор со сбалансированными людьми, которые могут рассказать историю о своих бабушках или дедушках, которые потеряли на войне все, но выжили и были, в конце концов, счастливы", - советует Чабан.

Если у человека есть серьезные психические расстройства, то нужно срочно обратиться к психиатру, который выпишет определенные препараты. По данным Минздрава с 2022 года в Украине очень сильно возросло количество людей, которые употребляют антидепрессанты. Однако принимать препараты без предписания специалиста ни в коем случае нельзя.

Антидепрессанты нового поколения не вызывают зависимость. В США они так популярны, что их дают даже собакам. Но я противник того, чтобы, грубо говоря, из самолета или вертолета поливали население антидепрессантами. Нет, лучше сделать все, чтобы обойтись без препаратов. Но есть ситуации, когда без препаратов не обойтись. По закону о психиатрии в Украине, только врач-психиатр может выставить психиатрический диагноз. Так что антидепрессанты можно принимать только по назначению специалиста. Ведь препараты разные и их следует подбирать под симптомы пациента", – подчеркивает Олег Чабан.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему, по мнению Олега Чабана, во время войны все больше украинских пар расторгают свой брак.

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