Что будет в тренде в сентябре: 4 модных хита

Сентябрь 2026 года принесет сразу несколько ярких модных тенденций, которые легко адаптировать к повседневному гардеробу. На подиумах вновь появились романтичные рюши, жакеты с широкими плечами и характерной эстетикой 90-х.

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В то же время анималистические принты становятся более разнообразными, а спортивные вещи все увереннее сочетаются с элегантными предметами гардероба. Стилисты из interia.pl рассказали о четырёх главных хитах, на которые стоит обратить внимание уже в начале осени.

Спортивный шик

Еще одним главным направлением осени станет спортивный шик – сочетание вещей из спортивного гардероба с элегантными и повседневными предметами. В сентябре особенно актуальными будут легкие куртки с высоким воротником, кофты на молнии, леггинсы и спортивные брюки.

При этом носить их предлагают далеко не только со спортивной обувью. Куртку можно дополнить джинсами и лакированными туфлями, леггинсы – объемным жакетом, а спортивные штаны – элегантной сумкой и украшениями.

Викторианские рюши

Романтический стиль станет одним из самых заметных направлений осени 2026 года. Особое внимание дизайнеры уделяют викторианским рюшам, многослойным силуэтам, волнистым деталям и декоративным шлейфам, напоминающим образы героинь классических романов.

Такие элементы необязательно оставлять только для праздничных образов. Рюши можно вписать в повседневный гардероб с помощью блузки, платья или юбки с декоративной отделкой. Чтобы образ не был слишком театральным, романтичную вещь стоит сочетать с более простыми предметами – например, прямыми джинсами или лаконичной обувью.

Стиль 90-х

Эстетика 90-х продолжает уверенно удерживать позиции в моде. Этой осенью особенно актуальными будут широкие жакеты с подчеркнутой линией плеч, которые можно использовать в качестве основы как для деловых, так и для непринужденных образов.

Такой пиджак легко сочетается с прямыми или широкими брюками, джинсами, платьем или юбкой-карандашом. Контраст между объемным верхом и более приталенным низом поможет создать характерный для 90-х силуэт.

Анималистические принты

Животные узоры снова возвращаются в осенний гардероб, но на этот раз модный выбор не ограничивается леопардом. Стилисты советуют обратить внимание на змеиный принт, тигровые полоски и характерный черно-белый узор, напоминающий коровью кожу.

Самый простой способ добавить эту тенденцию в образ – выбрать один акцентный предмет. Это могут быть сапоги, сумка, ремень, юбка или пальто. Остальные вещи лучше оставить нейтральными, чтобы принт оставался главной деталью комплекта.

OBOZ.UA писал о джинсах, которые будут популярны этой осенью.

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