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Четыре тренда в прическах, которые будут доминировать весной 2025 года. Фото

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
285
Четыре тренда в прическах, которые будут доминировать весной 2025 года. Фото

Модный сезон весна-лето 2025 принесет с собой обновленные тренды на прически, которые можно будет увидеть на улицах, красных дорожках и в блогах инфлюэнсеров. К счастью, повторить их не составит труда, и с этим можно справиться дома самостоятельно.

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Стильный вариант для себя найдут как обладательницы длинных волос, так и женщины с каре. О самых модных прическах весны рассказали редакторы Vogue.

Сирена или русалка

Почти каждая хоть раз в жизни повторяла пышную прическу с мелкими волнами, которую можно получить, просто поспав с заплетенными в косички волосами. Это самый простой способ получить объем и красиво закрутить прямые пряди.

Четыре тренда в прическах, которые будут доминировать весной 2025 года. Фото

"После сна"

В новом сезоне стилисты отойдут от тугих хвостов и залакированных локонов, а их место на пьедестале модных трендов займет прическа "после сна". Ее изюминка в небрежном загибании кончиков волос, легкой взлохмаченности и полном отсутствии стайлингов.

Четыре тренда в прическах, которые будут доминировать весной 2025 года. Фото

Оригинальная челка

Простая укладка или ровная челка уже всем надоели, считают модные эксперты. Однако новые геометрические формы, оригинально уложенная челка с завитками или другие способы укладки лишь набирают популярность.

Четыре тренда в прическах, которые будут доминировать весной 2025 года. Фото

Эффект кератина

Много лет объемные прически, гофре и локоны доминировали на красных дорожках, а разные способы накрутить волосы на носки или бигуди заполонили соцсети. 2025 вернет модницам возможность выпрямлять шевелюру вплоть до глянцевого эффекта, словно после кератина.

Четыре тренда в прическах, которые будут доминировать весной 2025 года. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что "устаревшая" прическа из прошлого века неожиданно покорила подиум.

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