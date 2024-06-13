7 вечных советов о макияже для всех возрастов: будете всегда непревзойденными

Макияж – это не только способ самовыражения, но и инструмент для сокрытия недостатков и подчеркивания красоты. Если правильно его использовать, то он может творить чудеса.

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С течением времени мода и техники макияжа меняются, но есть определенные принципы и советы, которые останутся актуальными навсегда. О них рассказал известный визажист Том Пешо, делавший макияж принцессы Диане и Кейт Мосс.

Двойной слой туши

Прежде чем делать макияж глаз, накрасьте ресницы одним слоем водостойкой туши. После того как вы нанесете тени, хайлайтер и консилер, нанесите второй слой туши. Это позволит ей лучше держаться на ресницах.

Изменяйте способ нанесения тонального крема в зависимости от ситуации

Если вы хотите сделать легкий летний макияж, который будет выглядеть натуральным и полупрозрачным, то следует наносить тональный крем на лицо с помощью пальцев.

Если вам нужно среднее покрытие, то выберите кисточку, а если плотное – то спонжик для макияжа.

Массаж лица

Чтобы расслабить кожу и подготовить ее к нанесению косметических средств, сделайте легкий массаж лица. Сосредоточьтесь на мягких поглаживаниях лба, носогубных складок и области под глазами. Это мгновенно придаст коже свежесть.

Ванные принадлежности

Не обязательно тратить кучу денег на некоторые специальные инструменты для макияжа. Используйте зубную щетку, чтобы расчесать брови, ватные палочки, чтобы подправить неточности, а чтобы убрать излишки тонального крема, приложите к лицу обычную салфетку.

Универсальный консиллер

Консиллер, которым женщины, как правило, зарисовывают прыщи и синяки под глазами, отлично подходит для легкого контурирования. Не бойтесь использовать его не по прямому назначению.

Универсальные тени

В вашей косметичке обязательно должна быть палетка теней с нюдовыми цветами, ведь именно они используются для создания натуральных и универсальных образов.

Помада

Помаду, равно как и хайлайтер можно использовать не только по прямому назначению. Вы можете нанести ее и на щеки, и на веки, для создания монохромного образа.

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