Чего нельзя делать в парикмахерской: правила, о которых часто забывают

Посещение парикмахерской должно быть комфортным как для клиента, так и для мастера, однако некоторые повседневные привычки могут этому помешать. Опоздания, нечеткие пожелания или разговоры по телефону во время процедуры способны нарушить рабочий ритм и даже повлиять на результат.

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Не менее важно заранее подготовить волосы и четко объяснить, какую именно прическу вы хотите получить. Соблюдение нескольких простых правил поможет избежать недоразумений и сделать поход в салон более приятным, отмечает издание myself.de.

Не опаздывайте на процедуру

Даже десятиминутное опоздание может повлиять на весь график мастера, особенно если после вас уже записан другой клиент. Из-за этого парикмахеру приходится работать быстрее, а времени на консультацию и саму процедуру становится меньше.

Если опоздание неизбежно, стоит как можно скорее предупредить салон или мастера. Это позволит скорректировать расписание и понять, удастся ли провести процедуру без спешки.

Не говорите: "Делайте, как считаете нужным"

Довериться профессионалу – вполне нормально, но слишком общая формулировка может создать больше проблем, чем кажется. Парикмахер не может угадать, какую длину, форму или оттенок вы представляете, если клиент не озвучивает свои пожелания.

Перед визитом лучше определиться хотя бы с основными деталями. Помогут и фотографии желаемой прически: по ним мастеру проще понять, какого результата вы ожидаете.

Не разговаривайте громко по телефону

Парикмахерская – место, где многие клиенты хотят отдохнуть и на время отвлечься от повседневных дел. Громкие телефонные разговоры могут мешать не только другим посетителям, но и самому мастеру.

Кроме того, постоянный разговор по телефону заставляет клиента двигать головой или держать ее в неестественном положении. Во время стрижки или окрашивания это может затруднить работу и повлиять на точность процедуры.

Не указывайте мастеру, как выполнять его работу

Высказывать свои пожелания нужно, но постоянно комментировать каждое движение парикмахера или объяснять ему профессиональные нюансы – не лучшая идея. Мастер имеет соответствующую подготовку и опыт, поэтому после обсуждения желаемого результата стоит дать ему возможность выполнить работу.

Если вам что-то не нравится или вы хотите изменить какую-то деталь, лучше сказать об этом спокойно и конкретно. Такой формат общения поможет избежать ненужного напряжения.

Не торопитесь во время процедуры

Качественная стрижка, окрашивание или сложная укладка требуют определенного времени. Если после посещения салона у вас запланирована важная встреча, об этом лучше сообщить заранее, чтобы мастер мог оценить время, необходимое для работы.

Постоянно смотреть на часы или напоминать о времени во время процедуры не стоит. Это создает дополнительное давление и может заставить мастера торопиться там, где требуется максимальная внимательность.

Не оставляйте детей и животных без присмотра

Маленькие дети и домашние питомцы могут стать нежелательным источником опасности в парикмахерской. В салоне есть ножницы, горячие инструменты и косметические средства, поэтому свободное передвижение ребенка или животного по помещению может привести к непредвиденной ситуации.

К тому же постоянное движение вокруг кресла отвлекает мастера. Если ребенка или собаку не с кем оставить, стоит заранее уточнить в салоне правила относительно их присутствия.

Как подготовить волосы к походу в салон

Чтобы мастеру было проще работать, перед визитом стоит собрать несколько фотографий с прическами, которые вам нравятся. Это поможет наглядно объяснить желаемую длину, форму или способ укладки и снизит риск недопонимания.

В то же время непосредственно перед процедурой не стоит делать сложные укладки и наносить много лака, геля или других стайлинговых средств. Волосы должны быть чистыми, но для некоторых процедур удобнее, когда после мытья прошел примерно день: так мастеру легче оценить естественную текстуру и состояние волос. Заблаговременная подготовка и спокойное обсуждение желаемого результата помогут сделать визит к парикмахеру значительно комфортнее.

OBOZ.UA предлагает узнать, стоит ли мыть голову перед визитом к парикмахеру.

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