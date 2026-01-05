Будут на пике моды в 2026 году: топ трендовых стрижек

В 2026 году тренды в стрижках смещаются от радикальных экспериментов к выверенной эстетике и качеству исполнения. В центре внимания — форма, текстура и здоровый вид волос, а не только их длина. Модные прически становятся более универсальными, чтобы легко подстраиваться под повседневный ритм жизни.

Видео дня

Акцент делается на минимальную укладку и естественное движение прядей. При этом каждая стрижка должна выглядеть продуманно и современно. Именно такой баланс и будет определять моду на волосы в 2026 году, отмечают стилисты.

Уложенный боб

Одним из главных фаворитов года станет "дисциплинированный" боб, где ключевую роль играет точная геометрия. Это может быть как ультракороткий вариант до уровня щек, так и острый А-силуэт, визуально подчеркивающий линию челюсти. Такая стрижка выглядит самодостаточно и не требует сложного стайлинга. Она создает чистый, современный образ с легким футуристическим настроением.

Средний боб

Для тех, кто не готов к радикальной короткой длине, актуальным станет средний боб. Он касается ключиц и имеет округлые, смягченные края, которые красиво обрамляют лицо. Волосы выглядят легкими, подвижными и немного воздушными. Это идеальный вариант для создания женственного, но в то же время актуального образа.

Боковой пробор

В 2026 году возвращается мода на боковой пробор как простой способ изменить прическу без стрижки. Он особенно эффектно смотрится на длинных, хорошо ухоженных волосах с зеркальным блеском. Такой пробор добавляет образу роскоши и визуальной глубины. Это решение подчеркивает здоровье волос и выглядит сдержанно элегантно.

Скандинавские слои

Тренд на скандинавские слои делает ставку на сочетание структуры и мягкости. Пряди обрамляют лицо без резких линий и перегруженного стайлинга. Стрижка выглядит естественно, но при этом очень продуманно. Она идеально подходит тем, кто ценит легкость и непринужденный стиль.

Сияние длины

Для средних и длинных волос в 2026 году главным трендом становится их состояние. Гладкость, блеск и здоровый вид выходят на первый план. Челка или легкие слои добавляют движения, но не отвлекают от общего эффекта ухоженности. Такая прическа выглядит естественно и в то же время собранно.

Шег

Обновленный шег в 2026 году — это не возвращение в прошлое, а современное переосмысление классики. Удлиненные формы, бритвенные слои и текстура, будто высушенная на воздухе, создают расслабленный эффект.

Воздушный боб

Популярность набирает воздушный боб — легкий, подвижный и с мягкими краями. Обе стрижки выглядят так, будто не требуют усилий, но при этом остаются стильными.

OBOZ.UA предлагает узнать, какая забытая прическа будет на пике популярности в этом году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.