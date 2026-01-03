Громкий камбэк: забытая прическа вернется в моду в 2026 году

Мир высокой моды готовится к масштабному возвращению ностальгических образов, которые до недавнего времени считались устаревшими. Зимние тренды 2026 года будут полны отсылок к классике Голливуда, стилистике 60-х и дерзким 90-м.

Однако самой большой неожиданностью стал ренессанс бокового пробора, который долгое время был предметом споров между разными поколениями. Благодаря современным иконам стиля и звездам поколения Z эта прическа официально получила новую жизнь. Эксперты издания Who What Wear прогнозируют, что популярность этого ретро-образа будет только расти в течение следующего года. Теперь каждая модница имеет шанс испытать на себе гламурный стиль, который снова покоряет мировые подиумы.

Возвращение бокового пробора в центр внимания подтверждает известный звездный стилист Бенджамин Мохапи, который отмечает его появление в последних модных луках. Главным амбассадором этого тренда стала певица Оливия Дин, для которой пышные волны с глубоким пробором стали настоящей визитной карточкой на престижных мероприятиях, таких как ARIA Awards 2025.

Даже Белла Хадид присоединилась к ретро-волне, дебютировав с раскованной прической в стиле 80-х для своей новой рекламной кампании.

Специалисты отмечают, что изменение пробора — это отличный и нетравматичный способ освежить свой внешний вид без радикальных стрижек или окрашивания. Такой прием идеально подходит для праздничных вечеринок и торжественных событий, когда нужно мгновенно добавить образу элегантности и объема.

Для достижения настоящего эффекта 80-х рекомендуется создавать "невесомый" объем у корней, что придает волосам особую пышность. Учитывая стремительное распространение тренда в мейнстриме, зима 2026 года — лучшее время, чтобы поддаться ностальгии и поэкспериментировать с боковым пробором.

