Будете в центре внимания: как сделать на Новый год трендовый макияж 'под омелой'

Новогодняя ночь — это время, когда хочется выглядеть особенно, но без перегрузки образа. В сезоне 2026 года на первый план выходит макияж, который выглядит естественно, легко и одновременно очень эффектно. Именно таким стал тренд под названием "макияж под омелой".

Видео дня

Он вдохновлен моментом спонтанного поцелуя — с румянцем на щеках и немного размытыми губами. Этот образ не о драме или яркой сексуальности, а о кокетливости и невинности. Идеальный выбор для тех, кто хочет быть заметной, но сохранить ощущение легкости.

Что такое макияж под омелой

Макияж "под омелой" — это удачное сочетание трендов и праздничной атмосферы. Он не требует много времени, легко адаптируется к любому образу и выглядит уместно как на вечеринке, так и на домашнем праздновании.

Основная идея этого образа — эффект "только что после поцелуя". Губы выглядят полнее благодаря мягкому, немного размытому цвету, а щеки — румяными, будто от холода или волнения. Все должно выглядеть так, будто макияж появился сам собой, без четких линий и контуров. Акцент делается на монохромности — одна гамма для губ и щек. Именно это создает гармоничный и современный вид.

Глаза

Для этого тренда характерен почти полный отказ от активного макияжа глаз. Подводка здесь лишняя, как и насыщенные тени. При желании можно добавить легкий холодный блеск на веки — он создаст праздничный акцент, не нарушая общей нежности образа. Ресницы либо остаются совсем натуральными, либо подчеркиваются минимально — одним легким слоем туши. Такой подход делает взгляд открытым и "чистым".

Кожа

Основа макияжа — максимально натуральная кожа. Плотные тональные средства не используются, ведь главное — сохранить живую текстуру лица. Достаточно легкого выравнивания тона и точечной маскировки недостатков. В зоне лба, носа и подбородка можно слегка убрать блеск, оставив кожу мягкой и свежей. Такой фон идеально сочетается с размытым румянцем.

Румяна

Именно румяна формируют характер макияжа "под омелой". Оттенок стоит выбирать тот, который максимально похож на естественный румянец — нежно-розовый или теплый красный. Цвет наносится на яблочки щек и слегка растягивается вверх по скулам. Границы должны быть максимально мягкими, будто цвет появился от холода или эмоций. При желании тот же продукт можно использовать и для губ, чтобы сохранить единство образа.

Губы

Губы в этом макияже не должны быть идеальными. Наоборот — легкая небрежность лишь усиливает замысел. Лучше всего подойдут матовые или полуматовые текстуры, нанесенные пальцем или с минимальной растушевкой. Контур губ не очерчивается четко, чтобы сохранить мягкость. Цвет должен выглядеть так, будто помада немного стерлась, оставив естественный пигмент.

OBOZ.UA предлагает подборку трендовых причесок на 2026 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.