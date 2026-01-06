С карточек украинцев "исчезли" 1,6 млрд грн: банкир назвала самые популярные схемы года

Почти 80% случаев онлайн-мошенничества в Украине в 2025 году были связаны не с техническим взломом счетов, а с манипуляциями самими клиентами. Речь идет о схемах, при которых люди собственноручно подтверждают переводы, находясь под психологическим давлением мошенников.

Видео дня

В 2025 году количество безналичных мошеннических операций выросло в среднем на 12-18% и могло достичь 340 тысяч инцидентов. Общая сумма убытков за год составляет 1,4-1,6 млрд грн. Об этом OBOZ.UA рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.

Главное, что нужно знать

"Традиционные" схемы несанкционированного доступа к счетам – в злом аккаунтов или физическое похищение карт – сейчас составляют лишь до 20% всех случаев мошенничества.

– сейчас составляют лишь до 20% всех случаев мошенничества. Остальные 80% приходятся на так называемый "взлом сознания", когда преступники заставляют клиента добровольно отправить деньги .

. В таких ситуациях банковские системы безопасности часто бессильны , ведь с технической точки зрения операцию подтверждает законный владелец счета.

, ведь с технической точки зрения операцию подтверждает законный владелец счета. Мошенничество с картами и счетами превратилось в системный и глобальный бизнес с собственной инфраструктурой, в частности колл-центрами, где десятки операторов работают по четким скриптам.

Самые популярные схемы обмана

Мошенничество с "инвестициями"

В таких случаях жертв убеждают вкладывать средства якобы в акции или криптовалюту через профессионально оформленные платформы, которые имитируют работу реальных брокеров.

через профессионально оформленные платформы, которые имитируют работу реальных брокеров. Человек видит "прибыль" в фиктивном кабинете и продолжает переводы.

Проблемы возникают только при попытке вывести средства, когда мошенники начинают требовать дополнительные платежи за "верификацию" или "комиссии".

Обман с использованием ИИ-инструментов

Речь идет о голосовых атаках и deepfake-звонках , во время которых клонируется голос или изображение близких людей.

, во время которых клонируется голос или изображение близких людей. Особую угрозу представляют короткие голосовые или даже видео-сообщения в мессенджерах с просьбой срочно одолжить деньги.

Поддельные QR-коды

Такие схемы уже получили отдельное название – " квишинг ".

". Злоумышленники подменяют настоящие QR-коды (на объявлениях, платежках, в публичных местах) или рассылают их онлайн, чтобы направить жертву на фейковый сайт или форму оплаты.

После сканирования QR-кода жертва сама передает данные или деньги. Пользователя просят войти в "банковский кабинет", подтвердить платеж или "обновить данные", после чего мошенники получают доступ к средствам.

Пользователя просят войти в "банковский кабинет", подтвердить платеж или "обновить данные", после чего мошенники получают доступ к средствам. Наибольшая опасность квишинга заключается в том, что QR-код воспринимается как безопасный инструмент, поэтому люди реже проверяют адрес сайта или подлинность источника, в отличие от подозрительных ссылок в сообщениях.

Мошеннические колл-центры

Колл-центры работают как полноценные организации с собственными стандартами, обучением и системами мотивации.

с собственными стандартами, обучением и системами мотивации. Жертвами таких структур становятся не только клиенты банков, но и их сотрудники.

"Им обещают и карьерный рост, и стабильную работу, приглашают на собеседование, заставляют подписать соглашение о неразглашении и фактически берут в "лапы" мошеннической конторы. Сложность заключается в том, что жертвами здесь становятся не только "объекты мошенничества", но и сами "сотрудники", которые вынуждены работать на воров", – объяснила Довгальская.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине, по оценкам банковского сектора, от 10% до 20% новых платежных карт могут быть вовлечены в мошеннические дроп-схемы. Общий объем операций через эти схемы может достигать десятков миллиардов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!