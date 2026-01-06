С карточек украинцев "исчезли" 1,6 млрд грн: банкир назвала самые популярные схемы года
Почти 80% случаев онлайн-мошенничества в Украине в 2025 году были связаны не с техническим взломом счетов, а с манипуляциями самими клиентами. Речь идет о схемах, при которых люди собственноручно подтверждают переводы, находясь под психологическим давлением мошенников.
В 2025 году количество безналичных мошеннических операций выросло в среднем на 12-18% и могло достичь 340 тысяч инцидентов. Общая сумма убытков за год составляет 1,4-1,6 млрд грн. Об этом OBOZ.UA рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.
Главное, что нужно знать
- "Традиционные" схемы несанкционированного доступа к счетам – взлом аккаунтов или физическое похищение карт – сейчас составляют лишь до 20% всех случаев мошенничества.
- Остальные 80% приходятся на так называемый "взлом сознания", когда преступники заставляют клиента добровольно отправить деньги.
- В таких ситуациях банковские системы безопасности часто бессильны, ведь с технической точки зрения операцию подтверждает законный владелец счета.
- Мошенничество с картами и счетами превратилось в системный и глобальный бизнес с собственной инфраструктурой, в частности колл-центрами, где десятки операторов работают по четким скриптам.
Самые популярные схемы обмана
Мошенничество с "инвестициями"
- В таких случаях жертв убеждают вкладывать средства якобы в акции или криптовалюту через профессионально оформленные платформы, которые имитируют работу реальных брокеров.
- Человек видит "прибыль" в фиктивном кабинете и продолжает переводы.
- Проблемы возникают только при попытке вывести средства, когда мошенники начинают требовать дополнительные платежи за "верификацию" или "комиссии".
Обман с использованием ИИ-инструментов
- Речь идет о голосовых атаках и deepfake-звонках, во время которых клонируется голос или изображение близких людей.
- Особую угрозу представляют короткие голосовые или даже видео-сообщения в мессенджерах с просьбой срочно одолжить деньги.
Поддельные QR-коды
- Такие схемы уже получили отдельное название – "квишинг".
- Злоумышленники подменяют настоящие QR-коды (на объявлениях, платежках, в публичных местах) или рассылают их онлайн, чтобы направить жертву на фейковый сайт или форму оплаты.
- После сканирования QR-кода жертва сама передает данные или деньги. Пользователя просят войти в "банковский кабинет", подтвердить платеж или "обновить данные", после чего мошенники получают доступ к средствам.
- Наибольшая опасность квишинга заключается в том, что QR-код воспринимается как безопасный инструмент, поэтому люди реже проверяют адрес сайта или подлинность источника, в отличие от подозрительных ссылок в сообщениях.
Мошеннические колл-центры
- Колл-центры работают как полноценные организации с собственными стандартами, обучением и системами мотивации.
- Жертвами таких структур становятся не только клиенты банков, но и их сотрудники.
"Им обещают и карьерный рост, и стабильную работу, приглашают на собеседование, заставляют подписать соглашение о неразглашении и фактически берут в "лапы" мошеннической конторы. Сложность заключается в том, что жертвами здесь становятся не только "объекты мошенничества", но и сами "сотрудники", которые вынуждены работать на воров", – объяснила Довгальская.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине, по оценкам банковского сектора, от 10% до 20% новых платежных карт могут быть вовлечены в мошеннические дроп-схемы. Общий объем операций через эти схемы может достигать десятков миллиардов гривен.
