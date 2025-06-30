Какая челка модная этим летом: стилисты дали совет

Новые тренды в мире причесок вернули в моду челки. Среди множества вариантов выделяется новый стиль, который уже успел привлечь внимание стилистов — это так называемая челка в форме "почтового ящика" (или letterbox bangs). Ее главная черта — четкий прямой срез с более длинными боковыми прядями, которые добавляют драматизма и элегантности.

Видео дня

Стилисты отмечают, что эта форма челки универсальна, а ее вид одновременно свежий и дерзкий. Этот стиль уже называют кинематографическим выбором для лета.

Прическа получила свое название благодаря схожести с отверстием для писем — узким, горизонтальным, четко очерченным. По словам Тианы Боруфф, владелицы салона Hair Sanctuary, челка должна ложиться чуть ниже бровей, создавая впечатление сдержанной изысканности. Она напоминает классические образы в стиле Одри Хепберн, где присутствует легкая нотка бунтарства. В то же время, как подчеркивает стилист звезд Милли Моралес, эта челка хорошо обрамляет лицо благодаря удлиненным краям, которые мягко сужаются у висков.

Челка "почтовый ящик"

Несмотря на идеальное сочетание с прямыми волосами, стилисты уверяют: такая челка подходит и для волнистых или даже вьющихся текстур. На волнах она выглядит немного мягче, но все равно сохраняет свою форму. Такая гибкость делает этот стиль одним из самых универсальных вариантов для разных типов лица — от овального до сердцевидного или даже круглого. Он помогает визуально сбалансировать черты и подчеркнуть лоб и глаза.

Чтобы достичь правильного эффекта, стилисты советуют внимательно подойти к процессу стрижки. Важно предварительно обсудить с мастером детали и показать примеры желаемого результата. Основная идея — создать ровную линию с легким переходом в удлиненные края. Для более густых или непослушных волос рекомендуется использовать легкую филировку или выравнивающие техники, которые позволяют челке ложиться ближе к лицу без лишнего объема.

Для ухода за такой прической понадобится минимальный, но регулярный набор средств. Среди обязательного — фен с насадкой, чтобы челка не сушилась хаотично, а сохраняла свою форму. Также пригодятся сухой шампунь и легкая пенка для объема, приподнимающая корни. Для финишной укладки стилисты советуют использовать лопаточную щетку или утюжок со средней температурой для достижения гладкости.

OBOZ.UA предлагает узнать о мегамодной этим летом стрижке драпированный боб и как ухаживать за ней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!