Пять ошибок в макияже мгновенно делают вас старше: как избежать

Вековые изменения – естественный процесс, которого не стоит бояться. С годами кожа нуждается в большем увлажнении. Уход, который в 30 лет приносил максимальную пользу, в 40+ может оказаться неуместным. Важно корректировать уход в зависимости от потребностей кожи.

Визажисты отмечают, что женщины часто используют распространенные косметические приемы, которые на самом деле могут сделать их визуально старше. Специалисты рассказали о пяти ошибках в макияже, которых следует избегать.

Соцсети переполнены лайфхаками и советами, но следует быть осмотрительными – не все они эффективны. Придется потратить немало времени, средств и усилий, чтобы испытывать различные техники и подобрать те средства, которые будут идеально подходить вашему типу кожи.

Эксперт по красоте Майра Лопес рассказала о том, что можно и чего не стоит делать, когда дело касается нанесения макияжа. Неправильная техника нанесения теней, подводки, корректора и контура лица может визуально добавить несколько лет.

Визажистка показала, как на одной стороне лица она использовала обычные техники макияжа, а на другой – собственные методы, визуально улучшающие тон и вид кожи.

Для выразительности взгляда следует изменить технику нанесения подводки. Не стоит подчеркивать нижнее веко резкой темной стрелкой – это визуально уменьшит глаза. Подводка должна идти от внешнего угла глаз немного вверх – таким образом лицо словно подтягивается и выглядит моложе.

Обладательницам зрелой кожи следует избегать нанесения мерцающих теней на надбровную кость.

"Если у вас зрелая кожа, вы все еще можете подчеркивать взгляд блестящими тенями – просто в случае нависшего века не наносите блестки на участок под надбровной дугой", – советует визажистка.

Лучше использовать матовые светлые оттенки. Если вы хотите избавиться от темных кругов под глазами, то в первую очередь используете консиллер. Визажистка рекомендует наносить его только на внутренние и внешние уголки глаз.

Техника нанесения также является ключевой, когда речь идет о контурах и румянах. Если вы нанесете контур слишком низко, он фактически опустит лицо. Румяна следует использовать не непосредственно в центре щеки, а на скулах.

Лопес также рекомендует не просто заполнять брови карандашом либо гелем, а поднимать их при помощи правильной техники нанесения. Следует расчесать брови перед тем, как подчеркивать их карандашом.

Для нанесения макияжа визажисты часто используют технику формирования бровей, которая включает в себя определение ориентиров – чтобы "наметить", где брови должны начинаться и где заканчиваться, а также где должны идти дуги. Детальнее об этой технике – читайте в материале.

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