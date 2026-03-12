Будет популярен еще и летом: назван трендовый цвет маникюра

Весна 2026 года принесла моду на нежные, деликатные оттенки, и один из главных фаворитов сезона уже определился. В центре внимания оказался powder pink – мягкий пудрово-розовый цвет, который выглядит элегантно, свежо и очень женственно.

Его главное преимущество – универсальность, ведь этот тон подходит почти к любому стилю одежды и разным оттенкам кожи. Эксперты говорят, что популярность этого цвета не завершится весной, а уверенно перейдет и в летний сезон.

Среди всех вариантов весеннего маникюра именно пудрово-розовый оттенок стал одним из самых заметных. Он придает рукам ухоженный и утонченный вид. Такой маникюр создает эффект легкости, опрятности и естественной привлекательности, что особенно ценится в теплое время года.

Этот цвет часто описывают как пастельный розовый. Он хорошо сочетается с романтическими весенними образами, но не менее уместно смотрится и летом, когда хочется чего-то светлого, свежего и ненавязчивого.

Одна из причин популярности powder pink – его универсальность. Он подходит и для офисного стиля, и для отдыха, и для праздничных выходов. Такой маникюр не перегружает образ, но в то же время делает его более изысканным.

Еще одна причина – влияние эстетики balletcore, которая продолжает оставаться актуальной в моде. Нежные розовые тона, деликатность, легкость и женственность отлично укладываются в эту стилистику. Именно поэтому powder pink nails воспринимаются как современный, но при этом очень мягкий и утонченный тренд.

Кроме того, этот цвет одинаково хорошо работает и на коротких, и на более длинных ногтях. На короткой длине он выглядит аккуратным и сдержанным, а на более длинной помогает создать нежный, утонченный акцент.

Чтобы получить модный эффект powder pink nails, первым делом нужно подготовить ногти: снять старое покрытие, очистить поверхность и при необходимости нанести средства для лучшего сцепления. Далее ногтям придают желаемую форму, а поверхность слегка шлифуют.

После этого наносят базовое покрытие, а сверху – пастельно-розовый оттенок. Для более интересного эффекта дизайн можно дополнить легким глянцем или деликатным хромовым финишем. Завершающий этап – топовое покрытие, которое защищает маникюр и продлевает его стойкость.

В отличие от слишком ярких сезонных трендов, powder pink имеет внесезонный потенциал. Он достаточно легкий для весны, но при этом идеально подходит и для лета, когда в одежде и бьюти-образах традиционно преобладают светлые, свежие и мягкие оттенки.

