Новый взгляд на классику: назван идеальный весенний маникюр

С приходом весны хочется обновить не только гардероб, но и бьюти-образ. Классический французский маникюр с белыми кончиками постепенно отходит на второй план, уступая более легким и цветным вариантам.

Один из главных трендов сезона – пастельный микро-френч. Самое приятное то, что такой маникюр легко повторить самостоятельно дома. Детали рассказало издание Myself.

Трендовый маникюр

Пастельный микро-френч – это современная интерпретация классического французского маникюра. Вместо традиционных белых кончиков используют нежные пастельные оттенки: масляно-желтый, мятный, лавандовый, небесно-голубой или персиковый.

Главная особенность – тонкая контрастная линия на кончике ногтя. Она значительно деликатнее, чем в классическом френче. Дополнительный бонус – визуальное удлинение ногтя. Именно поэтому пастельный микро-френч подходит как длинным, так и коротким ногтям.

Основу можно оставить молочно-белой или выбрать светлый пастельный тон в тон к кончикам – все зависит от вашего стиля.

Как сделать пастельный микро-френч дома

Такой маникюр не требует сложных техник или профессионального оборудования. Достаточно базовых средств и немного аккуратности.

Шаг 1. Придайте форму

Для начала подпилите ногти. В отличие от классического френча, форма может быть не только квадратной – овальная или мягкий миндаль также прекрасно подойдут.

Шаг 2. Нанесите базу

Покройте ногти прозрачным базовым лаком и дайте ему полностью высохнуть. После этого нанесите основной цвет – молочный белый или выбранный пастельный оттенок.

Шаг 3. Нарисуйте тонкую линию

Самый ответственный этап – создание контрастных кончиков.

Есть несколько способов:

с помощью тонкой кисточки для нейл-арта провести аккуратную линию вручную;

использовать трафареты для четкой границы;

нанести лак на силиконовый штамп и осторожно прижать к нему край ногтя;

воспользоваться губкой или даже косметическим спонжем.

Главное – сделать линию тонкой. Именно это создает эффект "микро" и добавляет маникюру утонченности.

Шаг 4. Закрепите результат

В завершение покройте ногти топом. Он не только добавит блеска, но и продлит стойкость маникюра.

Почему этот тренд достоин внимания

Пастельный микро-френч сочетает универсальность классики и свежесть цвета. Он подходит для офиса, учебы и особых событий. Благодаря тонкой линии маникюр не выглядит перегруженным, а нежные оттенки добавляют образу легкости.

Если хочется весеннего обновления без кардинальных изменений – этот тренд станет идеальным вариантом.

