Новый взгляд на классику: назван идеальный весенний маникюр
С приходом весны хочется обновить не только гардероб, но и бьюти-образ. Классический французский маникюр с белыми кончиками постепенно отходит на второй план, уступая более легким и цветным вариантам.
Один из главных трендов сезона – пастельный микро-френч. Самое приятное то, что такой маникюр легко повторить самостоятельно дома. Детали рассказало издание Myself.
Трендовый маникюр
Пастельный микро-френч – это современная интерпретация классического французского маникюра. Вместо традиционных белых кончиков используют нежные пастельные оттенки: масляно-желтый, мятный, лавандовый, небесно-голубой или персиковый.
Главная особенность – тонкая контрастная линия на кончике ногтя. Она значительно деликатнее, чем в классическом френче. Дополнительный бонус – визуальное удлинение ногтя. Именно поэтому пастельный микро-френч подходит как длинным, так и коротким ногтям.
Основу можно оставить молочно-белой или выбрать светлый пастельный тон в тон к кончикам – все зависит от вашего стиля.
Как сделать пастельный микро-френч дома
Такой маникюр не требует сложных техник или профессионального оборудования. Достаточно базовых средств и немного аккуратности.
Шаг 1. Придайте форму
Для начала подпилите ногти. В отличие от классического френча, форма может быть не только квадратной – овальная или мягкий миндаль также прекрасно подойдут.
Шаг 2. Нанесите базу
Покройте ногти прозрачным базовым лаком и дайте ему полностью высохнуть. После этого нанесите основной цвет – молочный белый или выбранный пастельный оттенок.
Шаг 3. Нарисуйте тонкую линию
Самый ответственный этап – создание контрастных кончиков.
Есть несколько способов:
- с помощью тонкой кисточки для нейл-арта провести аккуратную линию вручную;
- использовать трафареты для четкой границы;
- нанести лак на силиконовый штамп и осторожно прижать к нему край ногтя;
- воспользоваться губкой или даже косметическим спонжем.
Главное – сделать линию тонкой. Именно это создает эффект "микро" и добавляет маникюру утонченности.
Шаг 4. Закрепите результат
В завершение покройте ногти топом. Он не только добавит блеска, но и продлит стойкость маникюра.
Почему этот тренд достоин внимания
Пастельный микро-френч сочетает универсальность классики и свежесть цвета. Он подходит для офиса, учебы и особых событий. Благодаря тонкой линии маникюр не выглядит перегруженным, а нежные оттенки добавляют образу легкости.
Если хочется весеннего обновления без кардинальных изменений – этот тренд станет идеальным вариантом.
