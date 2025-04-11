Босоножки-'антитренд' покорили модные подиумы: их обожают невысокие женщины

Еще несколько лет назад босоножки на танкетке вызывали у модниц противоречивые эмоции – кто-то считал их устаревшим трендом нулевых, другие же не могли отказаться от удобной обуви. Но мода, как известно, циклична: то, что казалось забытым, снова на пике популярности. И в 2025 году босоножки на танкетке вернулись на модные подиумы.

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Современные вариации танкеток стали более елегантными, минималистичными и универсальными. Теперь они не ассоциируются с пляжными вечеринками 2010-х, а гармонично вписываются даже в сдержанный городской стиль. Танкетка стала новой альтернативой классическим каблукам — так же прибавляет рост, но гораздо удобнее для долгих прогулок по городу. О неожиданном возвращении старого тренда рассказали редакторы глянца Vogue.

Натуральная кожа, замша и плетеные детали – фавориты весенне-летнего сезона. Они придают образу текстурности и органично смотрятся в тандеме с льняными платьями или денимом.

В тренде этого сезона остаются естественные оттенки – бежевый, карамельный, белый, терракотовый и даже оливковый. Такая обувь легко вписывается в базовый капсульный гардероб.

Самыми актуальными моделями остаются плавные формы, но с добавлением футуристичности. Например, прозрачные танкетки, граффити-принт, анималистический дизайн и т.д.

Босоножки на танкетке сочетаются с макси-платьями, льняными костюмами, джинсовыми шортами и даже строгими рубашками в стиле old money. Это тот самый универсальный акцент, который украшает образ без излишней пафосности и придает ему летнее настроение.

Мировые бренды в разной ценовой категории – от Chloé до Zara – массово включают босоножки на танкетке в свои весенне-летние коллекции, а звезды уже появлялись у них на улицах модных столиц.

Ранее OBOZ.UA писал, что ретро-джинсы, от которых были без ума в 2000-х, неожиданно вернулись в моду.

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