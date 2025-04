9 вещей для капсульного весеннего гардероба: что приобрести, чтобы создать множество стильных образов

Понятие капсульного гардероба уже давно не ново – это небольшое количество удачно комбинирующихся вещей, которые позволяют создавать немало красивых образов, пользуясь минимальным количеством одежды. Например, из нескольких пар брюк и разного верха можно придумать до 10 разных луков, каждый из которых будет придерживаться определенного выбранного стиля.

Весной 2025 года в моде будут как элегантные платья, так и рубашки в стиле old money, позволяющие создать женственный, легкий и непринужденный капсульный гардероб. О 9 вещах, которые помогут избавиться от мучений долгого выбора, рассказали редакторы Who What Wear.

Тренч

Классика верхней одежды, которая не выходит из моды уже много лет. В 2025 году тренч остается маст-хэвом благодаря своей универсальности. Он идеально сочетается с платьями, джинсами, костюмами, придает образу элегантности и воздушности. Это отличный выбор для прохладных весенних дней, когда пуховики становятся неактуальными, а выходить на улицу без верхней одежды слишком рано.

Шелковое платье

Легкое, женственное и всегда уместное платье из шелка или атласа – это вещь, которую можно стилизовать как на работу, прогулку по парку, так и на светский вечер. В капсульном гардеробе она незаменима: можно носить с пиджаком, джинсовой курткой или даже кедами для кэжуал-образа.

Костюмы из льна

Льняной костюм считается трендом из так называемой "умной" моды, поражающей своей универсальностью. Натуральная ткань "дышит", костюм выглядит стильно и может быть как офисным вариантом, так и готовым образом для неформальных выходов.

Юбка из поплина

Поплин стал популярен в 2025 году, ведь это легкий и неприхотливый материал. Такую юбку можно совмещать с любым верхом: от офисной рубашки до кроп-топа. Она придает образу свежести и дарит весеннее настроение. Предпочтение следует отдать длинным моделям, защищающим ноги от прямых солнечных лучей.

Укороченные брюки

Весной наконец появляется возможность показать лодыжки, поэтому укороченные брюки ежегодно приобретают популярность и могут стать основой капсульного гардероба. Такой низ прекрасно сочетается с каблуками, лоферами или кроссовками.

Анималистическая обувь

Анималистический тренд оживляет даже самую простую капсулу. Леопард, змеиный принт или зебра – это стильный акцент, не требующий лишних деталей, но делающий образ более выразительным.

Джинсовая юбка

В 2025-м произошло грандиозное возвращение трендов из 90-х, а джинсовая юбка с белыми блузами, свитшотами или футболками – это идеальная база для повседневных весенних образов. Ее можно совместить с костюмным верхом, тренчем и вышеупомянутой анималистической обувью, чтобы добиться стиля ретро.

Сумка-"багет"

Свою лепту в актуальный для 2025 года капсульный гардероб внес бренд Miu Miu и его новая модель сумки-"багета". Удлиненный корпус и тонкие ручки также отсылают модниц к тенденциям прошлого, когда интересные формы были очень востребованы в аксессуарах.

Белая рубашка

Не отказались модники и от базовой рубашки белого цвета, которую можно смело комбинировать со всеми вещами в списке. Это универсальный элемент гардероба, с помощью которого можно достичь эффекта официального стиля, спрятать плечи от солнца или ветра, добавить изюминку скучному образу и т.д.

