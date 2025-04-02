Ретро-джинсы, от которых безумствовали в 2000-х, неожиданно вернулись в моду

Мода на ретро возвращается, и на этот раз в центре внимания – рваные и потертые джинсы, в свое время ставшие иконой стиля 2000-х. После периода минимализма и "тихой роскоши", дизайнеры снова делают ставку на максимализм, дерзость и бунтарский дух начала XXI века.

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Мировые модные дома уже подхватили тренд. Как сообщает Vogue, Донателла Версаче представила в своей последней коллекции модели с тонкими вырезами, но Dolce & Gabbana сделали акцент на потертых деталях. Молодые бренды, такие как парижский Egonlab, предлагают заниженные рваные джинсы, а Private Policy делает ставку на смелые варианты с большими прорезями.

Этот тренд не ограничивается только подиумами – его активно поддерживают и знаменитости. Белла Хадид, Дуа Липа, Кендалл Дженнер и другие инфлюэнсеры все чаще появляются в рваных джинсах в повседневных и streetstyle-образах. Благодаря этому тренд быстро распространяется среди модников по всему миру.

Эти джинсы можно сочетать с классическими блейзерами, минималистическими топами или объемными свитерами, создавая контраст между грубостью денима и элегантностью современного гардероба. Главное – баланс: если джинсы имеют внятные прорези, следует дополнить их более сдержанными аксессуарами.

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