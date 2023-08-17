Безнадежно устарели: пять моделей обуви на осень, которые больше не актуальны. Фото
Даже самый модный образ может испортить одна устаревшая вещь. Именно антитренд будет привлекать внимание прохожих, поэтому следует выбирать либо классические, либо актуальные фасоны.
Некоторые кроссовки, туфли на шпильках и угги давно стоило выбросить из гардероба. OBOZREVATEL рассказывает о пяти парах обуви, которые осенью 2023 года выйдут из моды.
Альпийский стиль был популярен год назад. Зимой 2022-го все носили яркие свитера с узорами и горные ботинки – треки. Такую обувь и сегодня можно удачно вписать в гардероб, но стоит отказаться от моделей с искусственным мехом и халявой средней длины. Эти кроссовки не имеют ничего общего с лыжным стилем и не украшают образ.
Сапоги на шпильке вышли из моды и выглядят вульгарно. Шпилька помогает визуально вытянуть ноги и скорректировать фигуру. Впрочем, большинство моделей с таким каблуком уже давно не актуально, причем речь не только об осенне-зимней обуви. В тренде сегодня широкие и массивные каблуки.
Как дизайнеры только не украшали угги: мехом, камнями, брелками и пуговицами. Эти украшения никак не демонстрируют чувство стиля. Угги вообще спорный элемент гардероба, их даже сложно найти в магазинах. Впрочем, если вы не можете от них отказаться, выбирайте однотонные модели без всяких страз и пуха.
Кроссовки на скрытой платформе являются антитрендом номер один в 2023 году. Такая пара обуви совершенно неактуальна, а долгие прогулки в ней могут навредить здоровью. Вес распределяется неравномерно и нарушается кровообращение.
Длина до середины икры, верх из непромокаемой ткани, небольшая плоская платформа — такие сапоги несколько лет назад были едва ли не самой востребованной зимней обувью.
Сегодня "дутые" сапожки стали маркером провинциального стиля. Они проигрывают кожаным с точки зрения эстетики и практичности. Нога в них выглядит в 2 раза толще, а ткань не всегда качественная, легко рвется и расходится по швам.
Ранее OBOZREVATEL писал о моделях удобной обуви на каблуке. В них ноги не будут уставать даже во время долгих прогулок.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!