Ви вже встигли подивитися так званий рекламний ролик за 150.000.000$? Барбі-бум прокотився по планеті, повертаючи моду на рожевий без будь-яких обмежень. Рожевий носять дівчата будь-якого віку, рожевий носять навіть чоловіки, про дітей взагалі можна не згадувати у контексті фільму, бо дівчатка любили його завжди… Я, Анна Романько, український фешн-стиліст, і я розкажу вам, як носити зефірно-рожевий у повсякденному житті і виглядати суперово.

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Феномен Барбі можна визначити як вплив і популярність ляльки Барбі на культуру, моду і суспільство. Барбі — це ікона стилю, яка вперше з'явилася у 1959 році і стала справжньою легендою в світі іграшок та моди. Її модні наряди та аксесуари інспірують людей до цього дня.

Одним з відображень цього феномену може бути носіння рожевого кольору у повсякденному житті. Рожевий - це традиційний колір Барбі, який символізує ніжність, жіночність та грацію. Він може додати свіжості і романтичності вашому образу, але все залежить від того, як ви його поєднуєте з іншими кольорами та стилями.

Чому Барбі стала така популярна

Барбі – це не лише одяг, це вже як спосіб життя.

Наприклад, у багатьох ресторанах можна знайти Барбі-страви, розважальні центри майструють рожеві локації, а лялька Барбі взагалі переживає друге відродження. Як на мене, мода на рожеве не пройде за місяць-два. Бо Барбі грає на найсильніших жіночих бажаннях – бути легкою, бути грайливою, дозволити собі побути дитиною, втілити образ, який був улюбленим з дитинства і, нарешті, розбавити будні яскравими кольорами.

Як це все втілити з рожевим?

Майте на увазі, що грає роль не лише колір, а й власне фасон одягу, відтінок, поєднання, аксесуари. Рожевий дійсно не має вікових обмежень, але якщо ви не правильно підберете до нього "фон", то можете прогадати і здатися інфантильною.

Чого краще уникати жінкам середнього та старшого віку?

Дешевих пластикових прикрас, занадто відкритого одягу, неону.

2. Знаєте, що до так званих зефірних кольорів відноситься не лише рожевий? Це і колір Тіффані, і ніжний відтінок блакитного, і ліловий, і навіть жовтий. І це наш шанс створити дійсно крутий, неоднорідний і не нудний образ.

3. Поєднання кольорів може зробити багато.

Ваш образ буде максимально гармонійним і підходящим для повсякдення, якщо рожеву річ ви поєднаєте з якимось пастельним кольором.

Звісно, що ходити лише в рожевому на роботу чи в офіс – це досить ексцентрично. Ось для таких випадків і користуйтесь правилом однієї рожевої речі на фоні більш стриманих. Також можна використовувати рожеві аксесуари.

4. Не забувайте про лялькові фасони!

Сукні Барбі найчастіше максимально жіночні і дівчачі. Спідниці можуть бути міні або пишними, підходять моделі з рюшами, та і взагалі декор – це наш друг. Якщо ви вважаєте, що це "дитячий" варіант, то я нагадаю вам, що Жаклін Кеннеді частенько вдягала на офіційні події рожеві сукні. І вони були чудові!

До речі, королева Великобританії Єлизавета 2-а теж носила цей колір…

Про зірок кіно – ви і самі знаєте, там рожевий в топі завжди.

Якщо ви хочете носити рожевий без підкреслених Барбі-відсилок, то раджу використовувати лаконічний крій, більш дорогі матеріали. Тобто, щось класичне. Сукня з щільного шовку підійде.

Уважно підбирайте довжину і посадку, залежно від вашої фігури. Якщо треба щось приховати, то допоможе не лише правильній крій, а і аксесуари. Також пам’ятайте, що Барбі-тренд передбачає ще й екстравагантний макіяж для тих, наприклад, хто не хоче вдягатися в рожеве, але бажає бути в Барбіленді.

І наостанок додам, що мода - це індивідуальна справа, тому вибирайте ті образи, які вам подобаються та підходять вашому стилю та настрою. Носіть той колір, який доповнює вашу особистість та виражає ваші уподобання!