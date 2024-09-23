Балетки и каблуки с носками: модные эксперты показали, как стильно носить противоречивое комбо

Бесспорно, есть те, кто любит, а есть те, кто не признает это противоречивое комбо в моде: сочетание изысканной обуви и носков. Но факт остается фактом – эта тенденция становится все более популярной, потому что легко сочетается с любым стилем и практична в ношении.

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С этим трендом всегда можно выбрать как классический образ с белыми носками и черной обувью, так и поиграть на контрастах, сочетая цветные варианты с мокасинами или даже обувью на каблуке. Так как правильно подобрать? Сайт Vogue предлагает несколько модных идей, из которых можно черпать вдохновение.

Прозрачные гольфы и мокасины на тракторной подошве

Комбинация черных гольфов и классических мокасинов, но в версии на тракторной подошве, отлично сочетается с черной юбкой прямого кроя. К образу можно добавить также белую рубашку и кардиган.

Белые носки и балетки

Это сочетание разбавит даже самый простой и минималистичный образ. Балетки, возможно даже с лакированным покрытием, можно смело скомбинированы с белыми носками.

Серые высокие носки и лакированные туфли.

Серый будет одним из модных трендов осени-зимы 2024/2025, так что образы с ним не подведут. Сочетание серых носков и бордовых слингбеков – один из вариантов для холодного времени года.

Бордовые носки и лоферы на квадратном каблуке

Обувь на каблуке прекрасно сочетается с носками, тем более, если это лоферы. Главное, угадать с цветовой гаммой и гармонично подобрать все к общему образу.

Капроновые гольфы и туфли челноки

Если вы хотите создать более загадочный образ, выбирайте полупрозрачные гольфы и черные кожаные челноки: их можно сочетать с юбками-карандашами или с элегантными вечерними платьями.

Махровые носки и балетки

Здесь все зависит от правильного выбора носков. Обратите внимание на длину, чтобы носки были не слишком высокими и не слишком низкими.

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