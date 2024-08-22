Балеарский блонд. Эксперты показали идеальный оттенок для прощания с летом. Фото

Лето подходит к концу, но один оттенок покраски поможет продлить теплые дни. Новый трендовый цвет напоминает волосы высушенные под лучами солнца на морском побережье.

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Вдохновленный золотыми пляжами, теплым климатом и расслабленной атмосферой Балеарских островов, пишет Glamour. "Балеарский блонд" – это воплощение природной, непринужденной красоты, которая ассоциируется с пребыванием под солнцем Ибицы или Мальорки", – объясняет Джейсон Коллер, директор Jerome Russell Bblonde.

Яркий золотистый оттенок прекрасно подойдет для встречи осенней поры. Он напоминает о солнечных днях и приобретает популярность из-за актуальности теплых тонов. "Отблески по большей части сосредоточены вокруг лица, на кончиках и макушке, создавая вид волос, которые постепенно осветляются под влиянием солнечных лучей. Если вы не хотите стремиться к перманентному цвету, попробуйте осветляющий спрей, который может творить чудеса", – говорит Джейсон.

Что касается техники, ваш колорист должен сделать так, чтобы результат выглядел непринужденно. "Мелирование должно плавно сочетаться с основным цветом, создавая эффект градиента, имитирующего естественное осветление от корней до кончиков", – отмечает Джейсон.

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